  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Руденко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Хто зупинить президента Зеленського?

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    Хто зупинить президента Зеленського?

    Ліквідація депутатської недоторканності - символічний акт для команди президента Зеленського. Це прощання з Україною, в якій депутат парламенту сприймався ледве не як бог

    З 1 січня 2020 року в Україні скасовується депутатський імунітет від кримінального переслідування. Таке рішення ухвалили самі народні обранці на наполегливе прохання президента Володимира Зеленського. Згідно з внесеними змінами до Конституції, законодавці не нестимуть відповідальність лише за результати свого голосування в Раді.

    В іншому вони - як і пересічні українці - у будь-який час можуть бути затримані правоохоронними органами за вчинені злочини без попередньої згоди парламенту. Зробивши депутатів рівними серед рівних, президент Зеленський методично продовжує посилювати свою владу в країні.

    Слідами Кучми і Порошенка

    Дискусія про необхідність скасування депутатської недоторканності затягнулася в Україні на довгих 20 років.  Четверо президентів і кілька складів парламенту далі декларацій не пішли. Верховна Рада донедавна залишалася зручним місцем, де можна було сховатися від правоохоронців. Представники великого бізнесу і криміналітету прагнули отримати заповітну «корочку» депутата тільки заради імунітету. Президент Зеленський публічно заявив, що парламент - не «малина», і поставив крапку в цій багаторічній епопеї.

    Варто нагадати, що ще в 2000 році тодішній президент Леонід Кучма через всеукраїнський референдум намагався обмежити депутатську недоторканність. Однак не досяг успіху, оскільки парламент відмовився від імплементації результатів плебісциту. Після цього в країні виросло ціле покоління політиків, які побудували свою кар'єру на обіцянках ліквідувати імунітет законодавців. Останній з них - п'ятий президент України Петро Порошенко, який вніс у Раду законопроєкт, який вже на ініціативу Зеленського і був проголосований в сесійній залі.

    Ліквідація депутатської недоторканності - символічний акт для команди Зеленського. Це прощання з Україною, в якій народний депутат сприймався ледве не як бог. У нинішніх реаліях пропрезидентська більшість в Раді, звичайно ж, і без ліквідації імунітету може проголосувати за позбавлення недоторканності будь-якого депутата. Однак Зеленський вирішив не заморочуватися цим і зніс «несучі стіни», на яких трималася Рада. Частина народних депутатів вже пообіцяла оскаржити це рішення парламенту в Конституційному суді.

    Читайте також

    Хоч би що, але шостий президент України увійде в історію країни як людина, котра зважилася зруйнувати чинну політичну систему. Головне, щоб під час цього руйнування не постраждали ті, хто дійсно опонує президентові. А сам глава держави нарешті дотримав слова і вніс до парламенту законопроєкт про процедуру імпічменту президента.

    Президентські «хотілки»

    З початком роботи новообраної Ради і нового уряду Україна з парламентсько-президентської республіки де-факто перетворилася на президентську. Володимир Зеленський не тільки публічно втручається в роботу Ради, ставить завдання спікеру парламенту, прем'єру, силовикам, проводячи з ними наради, але і пропонує депутатам перепідпорядкувати йому Національну гвардію. Президент усіма силами намагається розширити свої повноваження, під які він не обирався.

    У 2010 році щось подібне робив і Віктор Янукович, узурпувавши через Конституційний суд усю владу в країні. Щоправда, на відміну від Віктора Федоровича, Зеленський ще намагається подобатися виборцю, пропонуючи скоротити чисельність парламенту з 450 до 300 депутатів, проголосувати за додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата і закріпити за народом право законодавчої ініціативи. Все це - незграбна імітація залучення українців до управління країною. Не більше того. Всі важливі рішення - про створення ринку землі, про проведення великої приватизації тощо - команда Зеленського ухвалює без урахування думки людей.

    Хтось резонно зазначить: Володимир Зеленський і його команди здобули переконливу перемогу і на президентських, і на парламентських виборах, тож мають величезний кредит довіри виборців на рішучі дії. Справді, так воно і є. Тільки з однією суттєвою поправкою: все цеповинно відбуватись у рамках чинного законодавства.

    Є процедури, які є обов'язковими і для президента, і для парламенту, і для уряду. Дії за принципом «я хочу все і відразу» - дуже слабкий аргумент для проведення глибоких і системних реформ. І це повинен нарешті зрозуміти президент Зеленський. Незважаючи на те, що його діям зараз аплодують мільйони українців.

    Хто зупинить Зеленського?

    На сьогодні Володимир Зеленський зосередив у своїх руках практично всю владу в Україні. Парламент і уряд готові ночами не спати, ухвалюючи всі рішення, які глава держава називає нагальними. Силовики чекають на команду для анонсованих президентом «посадок» колишніх високопоставлених діячів.

    Українці перебувають в передчутті чергової політичної «мильної опери». Залишається відкритим одне питання - хто зупинить Володимира Зеленського в разі прийняття ним помилкових рішень? Покірлива більшість «Слуги народу» в Раді, Кабмін або друг дитинства Володимира Олександровича - нинішній голова СБУ Іван Баканов?

    В умовах, що склалися, схоже, єдиною потужною і ефективною опозицією українській владі, як і раніше, залишається вулиця. Майдан двічі виступав проти Віктора Януковича. Українці не терплять тих, хто обмежує їхні права і свободи через розширення своїх повноважень. Тому за кредит довіри, до якого так любить апелювати президент Зеленський, рано чи пізно теж доведеться відповідати. І це треба пам'ятати шостому президентові України.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Кабмін Верховна Рада Віктор Янукович СБУ суд депутат Леонід Кучма Конституційний суд референдум українці держава Володимир Зеленський Україна президент імунітет уряд Іван Баканов парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олександр Шмуригін
    Олександр Шмуригін

    Священик

    Ірина Фріз
    Ірина Фріз

    Міністр у справах ветеранів

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ