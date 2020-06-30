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    Суспільство

    До парламентської групи, близької до Коломойського, увійшли нові народні депутати

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    Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи &laquo;За майбутнє&raquo; і увійшли до групи &laquo;Довіра&raquo; - До парламентської групи, близької до Коломойського, увійшли нові народні депутати
    Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи «За майбутнє» і увійшли до групи «Довіра»

    У групу «За майбутнє» увійшли Сергій Рудик, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Антон Поляков

    Народні депутати Сергій Рудик, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Антон Поляков увійшли в групу «За майбутнє».

    Про це оголосив спікер Дмитро Разумков під час засідання парламенту.

    Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи «За майбутнє» і увійшли до групи «Довіра».

    Група «За майбутнє» вважається близькою до Ігоря Коломойського.

    Як повідомлялося, у п'ятницю, під час  «Години запитань до уряду» депутати хочуть почути прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 

    Також нагадаємо, що «Слуга народу» збирається працювати на канікулах. 17 липня завершиться робота третьої поточної сесії Верховної ради. Парламент офіційно йде на канікули, але в монобільшості наразі обговорюють можливість позачергової роботи влітку. 

    До відома,«Слуги народу» восени планують представити законопроєкт про опозицію.

    Верховна Рада депутат Сергій Лабазюк Дмитро Разумков Сергій Рудик Антон Поляков
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