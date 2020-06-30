До парламентської групи, близької до Коломойського, увійшли нові народні депутати



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Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи «За майбутнє» і увійшли до групи «Довіра»

У групу «За майбутнє» увійшли Сергій Рудик, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Антон Поляков

Народні депутати Сергій Рудик, Сергій Лабазюк, Ігор Молоток, Антон Поляков увійшли в групу «За майбутнє».

Про це оголосив спікер Дмитро Разумков під час засідання парламенту.

Раніше народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи «За майбутнє» і увійшли до групи «Довіра».

Група «За майбутнє» вважається близькою до Ігоря Коломойського.

Як повідомлялося, у п'ятницю, під час «Години запитань до уряду» депутати хочуть почути прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також нагадаємо, що «Слуга народу» збирається працювати на канікулах. 17 липня завершиться робота третьої поточної сесії Верховної ради. Парламент офіційно йде на канікули, але в монобільшості наразі обговорюють можливість позачергової роботи влітку.

До відома,«Слуги народу» восени планують представити законопроєкт про опозицію.