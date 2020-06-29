Скандальна «слуга» Третьякова заявила, що родичі зниклих на Донбасі наживаються на пільгах



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Депутатка від «Слуга народу» Галина Третьякова відзначилася черговою гучною заявою

Третьякова розповідала про необхідність прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали

Народна депутатка від фракції «Слуга народу» та глава комітету Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі українців користуються своїм положенням заради грошей.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці міжнародного громадського об'єднання учасників бойових дій «Незламні»

Під час відеоконференції Третьякова розповідала про необхідність прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали. Як приклад вона привела родичів безвісти зниклих українців на Донбасі.

«Якщо ці пільги залишити, то ними будуть зловживати. Знаєте, ними зловживають навіть в системі…у нас є зниклі безвісти та ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але вони не хочуть констатувати смерть своїх родичів навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі людини. Родичі не хочуть, тому що вони за це отримують гроші й великі - до 20-30 тисяч гривень на місяць», - заявила депутатка

Вона також вказала, що в українському суспільстві чомусь відсутнє розуміння того, що якщо людина отримує щось від держави, то вона забирає у того, хто платить податки.

«Цей економічний зміст морально розбещує людину. Ідеологія: якщо я щось отримую від держави, то я фактично сідаю на шию тому, хто платить податки, того, хто поруч зі мною, мій побратим... якщо я отримую якусь пільгу, я у них відібрала - ця ідеологія чомусь відсутня в українському суспільстві. Я вважаю, що це спадок від Союзу: усе тут моє, всі ми тут поділили в Радянському Союзі, йдемо до комунізму», - сказала Третьякова.

Як повідомлялося, у травні під час вебінару народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.

Згодом заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що парламент не планує позбавляти Галину Третьякову повноважень голови Комітету Верховної Ради або й депутатського мандату після її висловлювань про малозабезпечені сім'ї і «дітей низької якості».

До слова, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

Також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.