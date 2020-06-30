Депутати хочуть послухати у Раді Шмигаля



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Шмигаль також розкаже про деякі кадрові питання та питання щодо використання коштів Covid - голова Верховної Ради

Всі депутатські фракції виступили з пропозицією заслухати прем'єр-міністра про події на заході України - Разумков

Депутати Верховної Ради хочуть заслухати звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час «Години запитань до уряду» у п’ятницю, 3 липня. Про це поінформував спікер парламенту Дмитро Разумков 30 червня під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо «Години запитань що уряду». Всі депутатські фракції виступили з пропозицією заслухати прем'єр-міністра. Перше питання - це ті страшні події, які ми спостерігаємо них заході нашої держави. Але також прозвучала пропозиція - це деякі кадрові питання, в питання щодо використання коштів Covid, тому що це комплексні питання», - сказав спікер.

Нагадаємо, у західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.