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До України йде похолодання: названо дату

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України йде похолодання: названо дату
Через теплу ніч спочатку місцями йтиме дощ, а вдень вже опади переходитимуть у фазу мокрого снігу
фото ілюстративне

У Києві 27 грудня очікується хмарна погода, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг

Найближчими днями відчутних морозів в Україні не передбачається, збережеться відносно тепла погода з періодичними опадами, але з 5 січня 2024 року погода зміниться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Найближче відчутне похолодання – із 5-го січня», – прогнозує вона.

Завтра ж, за даними синоптика, очікується невелике похолодання – протягом дня температура повітря в Україні становитиме +2...+6 градусів, у південній частині +7...+12 градусів.

«Північно-західний вітер буде сильним, із штормовими поривами до 15-20 м за секунду. Дуже обережно», – каже Діденко.

Через теплу ніч спочатку місцями йтиме дощ, а вдень вже опади переходитимуть у фазу мокрого снігу. На півдні України істотні опади не очікуються, там навіть можливі прояснення із сонцем.

У Києві 27 грудня очікується хмарна погода, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг.

«Вітер сильний! Північно-західного напрямку, пориви до 15-20 м за секунду», – додала синоптикиня.

Ніч у столиці буде трохи теплішою, аніж завтрашній день: вночі +4...+7, вдень +2...+5 градусів.

Нагадаємо, у вівторок, 26 грудня, на території України очікується мінлива погода. У східних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, у північних і північно-східних регіонах – помірний дощ, тоді як на інших територіях без істотних опадів.

Теги: погода синоптик вітер

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