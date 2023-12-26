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Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У східних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ

У вівторок, 26 грудня, на території України очікується мінлива погода. Про це повідомив Укргідрометцентр.

У східних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, у північних і північно-східних регіонах – помірний дощ, тоді як на інших територіях без істотних опадів.

Вітер буде західний, південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 1-6° тепла, вдень 6-11°, на півдні та в Прикарпатті досягне 14°, а у східних та північно-східних областях становитиме 3-8° тепла.

У Києві 26 грудня вночі без істотних опадів, удень дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

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Теги: погода вітер повітря

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