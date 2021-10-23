«Наші діди і баби 100 років так робили», або Як українці вбивають самі себе

Європа, друзі, куди ми так прагнемо, як і Україна – починається з нас самих...

Прочитав під тисячу коментів і повідомлень, що спалювання листя – вбиває! Зрозумів – зі знанням екології у нас проблема. Багато неправдивих штампів та оман. На деякі хочу терміново відповісти.

Омана перша

«Будь-який завод олігархів викидає більше, ніж люди, коли спалюють листя»

Звичайно, заводи щоденно викидають тисячі тонн шкідливих речовин. Але то інша проблема. Навіщо їх пов’язувати між собою?! Чи це виправдання? Типу: «Олігархи травлять нас, давайте і ми будемо травити ще самі себе».

Усі знають, що коли я був головою Екологічної інспекції, то нещадно штрафував такі підприємства на десятки мільйонів гривень. І забруднення повітря підприємствами – точно не привід створювати нову проблему у своєму дворі, отруюючи себе і сусідських дітей.

Омана друга

«Пічки нам тепер не топити? Шашлики не смажити? А на авто не їздити?»

Ви коли-небудь робили шашлик на вогнищі, як на фото нижче? Сумніваюсь. Увесь світ поступово відмовляється від вугілля. І нам також треба буде відмовитись: як підприємствам, так і населенню. Та якщо спалювання вугілля хоч якось можна виправдати: не змерзнути від холоду або зекономити. То яку користь приносить спалене листя? Чим це можна виправдати?

Незнанням, як його компостувати? Лінощами чи зухвалістю?

Третя омана

«Наші діди і баби палили і жили до 100 років»

Що?? Ау! Може я живу в іншій країні?

Перепрошую, але реальні дані говорять про геть інше. 150 і навіть 100 років тому люди жили менше 50 років (!). І якщо хтось і живе по 100 років - так це європейці зараз! Якщо у нас кожен другий чоловік не доживає до 65 років, то в Італії, як приклад, у середньому чоловік перетинає відмітку у 80 років. Нічого так різниця?

Може це і в тому числі через наше вбите довкілля? Яке ми своїми руками продовжуємо добивати. Бо італієць дихає чистим альпійським повітрям. А наш чоловік не помічає, що жінка вбиває себе, його, і їхніх дітей, спалюючи листя в городі.

Так. У європейських містах питанням утилізації листя займається і місцева влада. В тому числі, давайте вимагати і від неї конкретних дій. Ви ж голосували рік тому на виборах і за мера, і за депутатів? Отже, задавайте і їм питання. Можливості і ресурси у них зараз є. З чогось нам треба починати.

Європа, друзі, куди ми так прагнемо, як і Україна – починається з нас самих. Якщо ми не здатні поводити себе цивілізовано, то шлях туди закритий.

Тому що «олігархічні заводи» не модернізуються, бо ми (громадяни), поводимо себе так само – тільки безкоштовно, вбиваючи самих себе у власному дворі.

Налітайте!

Джерело: блог Єгора Фірсова

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