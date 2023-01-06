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6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
Що святкують 6 січня
фото ілюстративне

Сваритися 6 січня категорично не можна

У п'ятницю, 6 січня, відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни та День яблуні.

Всесвітній день дітей-сиріт війни

6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони фото 1

Щорічно 6 січня у всьому світі відзначається День підтримки сиріт війни. Цей день заснований для того, щоб звернути увагу суспільства на проблеми дітей, які втратили обох батьків через війну. На жаль, ця дата актуальна і для України, де з 2014 року йде руйнівна війна.

Організація Об'єднаних Націй обрала дату 6 січня, щоб привернути увагу людей до становища сиріт війни. Міжнародна конвенція про права дитини свідчить, що їхніх прав мають дотримуватися навіть під час війни.

Втратити батьків – це завжди величезне горе. Сироти війни також страждають від інших наслідків військових дій: життя в окупації, покидання рідного дому, втрата друзів, відсутність безперервної освіти, панічні атаки.

Найкращий спосіб відзначити День дітей-сиріт війни – зробити пожертвування в міський сирітський притулок або перерахувати гроші у великі фонди, які допомагають українським сиротам.

Яке церковне свято

6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони фото 2

Свято Трьох Королів або Трьох Волхвів, яке ще називають Епіфанія. Відзначають це християнське свято в Андоррі, Іспанії, Німеччини, Польщі, Чехії, в католицьких і протестантських конфесіях.

За юліанським календарем сьогодні відзначається Святвечір 2023 і закінчується Різдвяний піст. Незабаром українці відзначатимуть Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят. Частина жителів України обрали для себе дату свята 25 грудня, а частина – відзначає Різдво 6 січня.

Напередодні Різдва на вечерю збирається вся родина за одним столом. За традицією цього вечора на столі має стояти 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів.

Трапеза починається після сходження першої зірки. Запізнюватися на вечерю всім членам сім'ї не можна. М'ясні страви можна буде вживати лише наступного дня.

За вечерею в цей обов'язково повинна бути вся сім'я. Будинок прибирають, а на стіл накривають білі скатертини. У давні часи саме на Різдво, а не на Новий рік, ставили ялинку і дарували подарунки.

До 1918 року багато українців відзначали Різдво Христове 25 грудня, а Святвечір – 24 грудня. Багато православних в наші дні також переходять на сучасну дату Різдва, тому 6 січня для них буде не Святвечором, а звичайним днем.

Наші предки в цей день рубали дрова, прибирали в хліві і в сараї, ходили в гості один до одного. Для тих, хто вже відзначив Різдво, піст до цього дня вже закінчувався і дозволялися м'ясні та молочні страви. 6 січня наші предки давали багато їжі свиням, коровам і козам, в ось курей навпаки один день не годували - вважалося, що тоді вони будуть краще нестися.

Народні прикмети:

  • Відлига обіцяє поганий урожай.
  • Зоряне небо – до хорошого урожаю.
  • Заметіль – сприятливий знак для бджоляра.
  • Безхмарне небо – пощастить грибникам.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна спізнюватися на вечерю. В іншому випадку, весь рік доведеться провести далеко від домівки.
  • Під час Святої вечері не рекомендовано розмовляти багато і голосно, а також виходити з-за столу і навіть з дому. Вважається, що так можна впустити в оселю нечисту силу.
  • Молодим дівчатам і хлопцям не варто сидіти на кутах столу, інакше їм не вдасться зустріти своє кохання.
  • Їжу краще запивати узваром, а взявши в руки ложку, знову класти її на стіл не годиться.
  • Не прийнято на святкове сімейне застілля запрошувати друзів і знайомих. Вечір слід провести в колі найближчих і найрідніших.
  • Святкові страви не доїдають повністю: холодильник не повинен залишатися порожнім. У Різдво це поганий знак. Але при цьому кожному члену сім’ї потрібно скуштувати хоча б по одній ложці кожної з дванадцяти страв.
  • Сваритися 6 січня категорично не можна.

Іменини

6 січня, іменини відзначають Клавдія, Євгенія, Агафія, Микола.

Теги: свята війна гроші українці урожай будинок притулок свято

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