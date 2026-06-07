Військова омбудсмена пояснила, які зміни потрібні у роботі ВЛК та системі мобілізації

В Україні треба підвищити якість мобілізаційного ресурсу

Військова омбудсманка Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для «адекватної» роботи призову. Йдеться, зокрема, про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій та покращення самого механізму призову. Як інформує «Главком», про це Ольга Решетилова розповіла в інтерв’ю «Суспільному».

Решетилова назвала три кроки для покращення мобілізації.

Перший – мотивовані військові з розумінням цілі та конституційного обов’язку захисту держави.

«Перше, ми б хотіли бачити у війську людей мотивованих, які розуміють, для чого вони приходять і що захист держави – їхній конституційний обов’язок і прийшов час поміняти тих військовослужбовців, які служать уже тривалий період. Для цього, мені здається, тут важлива загалом комунікація – наша, держави, суспільства, внутрішня чесна розмова. Такий оновлений соціальний договір про те, що служити повинні всі, на принципах ротації. Зараз нам країну втримали ті люди, які на сьогодні у війську. Настав час їх замінити, дати їм трошки видихнути, дати можливість теж побути з сім’ями, теж повчитися, побудувати кар’єри, відновитися навіть», – сказала вона.

Другий – реформа ВЛК та наказу Міністерства оборони України №402, який встановлює придатність та визначає порядок проходження лікарів.

«Мені б дуже хотілося, щоб ми реформували систему військово-лікарських комісій і той злощасний 402-й наказ, яким дуже занижена планка здоров’я для військовослужбовців. Я вже згадувала про новобранців, які зараз на замісній підтримувальній терапії. Окрім того, я дуже часто в навчальних центрах бачу людей із явними вадами здоров’я, яких ВЛК просто не бачить. І це величезна проблема. 402-й наказ дуже суб’єктивний», – уточнила вона.

Третім кроком є покращення самого процесу мобілізації.

«Третє – і я думаю, що це те, над чим зараз працює Міністерство оборони, – це все-таки реформування самого процесу призову. Якщо ми говоримо, що хочемо бачити у війську трошки іншу якість новоприбулих новобранців, очевидно, цей процес має відбуватися інакше», – пояснила Решетилова.

Нагадаємо, українські підприємства та організації, які мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, зобов'язані пройти повторну процедуру перевірки. Кабінет міністрів встановив чіткий тримісячний перехідний період для перепідтвердження цього статусу – процедура має завершитися до 1 вересня.

До слова, Кабінет міністрів переглянув правила бронювання працівників від мобілізації та зобов’язав підприємства, важливі для обороноздатності країни, повторно пройти перевірку на критичність. Якщо працівник уже має бронювання, воно залишається чинним незалежно від того, чи розпочато перегляд критичності підприємства.

Як відомо, в Україні у 2026 році продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації. Ключові зміни останнього часу спрямовані на цифровізацію процесів, тому значну частину відстрочок наразі можна оформити або продовжити в один клік без візитів до ТЦК.