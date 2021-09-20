Брату голови Окружного адмінсуду Києва повідомили про нову підозру

Першу підозру в недостовірному декларуванні НАБУ вручило братові скандального судді Вовка

Колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України, адвокату Юрію Зонтову, який є братом глави Окружного адмінсуду Павла Вовка, повідомили про підозру в недекларуванні статків. Про це розповіли у пресслужбі Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як зазначається, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Підозра була підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою 17 вересня.

Слідство вважає, що Зонтов є фактичним власником помешкання, де був вилучений «предмет неправомірної вигоди», проте він не вказав цю нерухомість у декларації про доходи за 2020 рік, як і готівку, яку виявили правоохоронці, — понад $3,7 млн, €840 тисяч, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів (загалом понад 135 млн гривень).

Окремо в НАБУ нагадали, що Зонтов уже має статус підозрюваного за підбурення дати хабар суддям ОАСК.

Зазначимо, у НАБУ не називають прізвище підозрюваного, але вказують, що це «близький родич голови ОАСК».

У НАБУ додали, що що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування.

Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України.

Нагадаємо, 6 квітня НАБУ затримало двох адвокатів, серед яких Юрій Зонтов – брат глави Окружного суду Києва Павла Вовка – під час отримання $100 тисяч. Зонтов начебто хотів через свого брата вирішити питання з одним із суддів – аби той виніс позитивне рішення в одній із справ.

Під час обшуків детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.