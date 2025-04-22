Скандальний будинок на Печерських пагорбах: у НАБУ повідомили, на якому етапі перебуває справа нардепа Халімона

За два роки розслідування НАБУ не знайшло доказів незаконного збагачення депутата Халімона

НАБУ закрило кримінальне провадження про ймовірне незаконне збагачення нардепа від «Слуги народу» Павла Халімона, повідомляє видання RegioNews із посиланням на відповідь Національного бюро.

У документі сказано, що кримінальне провадження Nº42023000000000096 від 26 січня 2023 року, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення) було закрите 19 грудня 2024 року через відсутність доказів для повідомлення про підозру нардепу Халімону.

«Детективи Національного бюро здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні Nº42023000000000096 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Через відсутність у вказаному провадженні доказів для повідомлення про підозру згаданій у зверненні особі або іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення – ред.), 19.12.2024 ухвалено рішення про його закриття», – зазначили в НАБУ.

Приводом для відкриття кримінального провадження стало розслідування «Української правди». В матеріалі йшлося, що на початку повномасштабної війни Павло Халімон придбав великий будинок із землею в центрі Києва.

Обійшовся такий маєток парламентарю в 10,3 млн грн. Ця вартість, на думку журналістів, у п'ять-шість разів дешевша за вартість аналогічних маєтків. Хоча сам продавець у коментарі ЗМІ зазначав, що ціна була знижена, оскільки будинок прийшов у запустіння через те, що там ніхто не жив, та через пожежу. Офіційно маєток записаний на співмешканку нардепа, однак сам Халімон, як встановили розслідувачі, на той момент проживав у ньому.

Пізніше на це розслідування відреагували в НАЗК та заявили, що знайшли ознаки ймовірного незаконного збагачення нардепа. Сам Халімон цю ситуацію не коментував. Однак зараз, судячи з відповіді НАБУ, детективи не знайшли підтвердження заниженої вартості маєтку та незаконності доходів нардепа Халімона.