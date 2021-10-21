Суд оштрафував підозрюваного в хабарництві ексзаступника голови «Укргазвидобування»

Олексія Тамразова було затримано у 2018 році під час надання неправомірної вигоди

Тамразов не з'явився на судове засідання, а тому колегія суддів підняла питання про накладання грошового стягнення на обвинуваченого

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав грошове стягнення на колишнього заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» Олексія Тамразова, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у дачі неправомірної вигоди колишньому посадовцю Генеральної прокуратури України. Відповідне рішення 13 жовтня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як вказується, Тамразов не з'явився на судове засідання, а тому колегія суддів підняла питання про накладання грошового стягнення на обвинуваченого. Прокурор вважав, шо є підстави для цього.

«Накласти на обвинуваченого (Олексія Тамразова – ред.) грошове стягнення у розмірі 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1189,50 грн», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, у лютому цього року справу ексзаступника глави «Укргазвидобування» Тамразова скеровано до Антикорупційного суду.

Зазначимо, що підозрюваного було затримано у 2018 році під час надання неправомірної вигоди та інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

10 серпня суд у закритому режимі заарештував Тамразова на два місяці з альтернативою застави в 3 млн грн. Він вийшов із СІЗО під заставу через три дні.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Олексій Тамразов обіймав посаду першого заступника голови правління ПАТ «Укргазвидобування» з 2010 по березень 2014 року.