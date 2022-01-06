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    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос

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    Томос був символічно підписаний напередодні Різдва - Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос
    Томос був символічно підписаний напередодні Різдва
    фото з відкритих джерел

    Отримання автокефалії УПЦ стало історичною подією

    6 січня 2019 року у храмі святого Георгія в Константинополі Вселенський Патріарх урочисто, офіційно і навічно вручив Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Української Церкви. В честь цього свята Українська православна церква підготувала 10 цікавих фактів про такий омріяний Україною Томос.

    Факт 1

    Текст Томосу написано на пергаменті розміром 500х950 мм.

    Факт 2

    Оформлення тексту належить іконописцю ієромонаху Луці з монастиря Ксенофонт святої гори Афон.

    Факт 3

    Томос прикрашений візантійським рослинним орнаментом у поєднанні з образами. Мініатюри зображені за допомогою фарб на яєчній основі.

    Факт 4

    Афонський чернець зробив нижню частину пергаменту напівкруглою, наслідуючи стиль давніх сигільйонів.

    Факт 5

    Для декорування Томосу взято образ Ісуса Христа в оточенні святого Варфоломія та святого Епіфанія, єпископа Кіпрського, імена яких носять предстоятелі Константинопольської Церкви та Церкви України.

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    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос
    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос
    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос
    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос

    Факт 6

    Титул Вселенського Патріарха: «Варфоломій, Архієпископ Константинополя – Нового Риму та Вселенський Патріарх» написаний одним розчерком пера та переплітається, подібно косі, з різними декоративними і лінійними орнаментами, що надає письму урочистості.

    Факт 7

    Перша літера, ініціал, оздоблена віньєтками та візерунками. Отець Лукас зобразив Вселенського Патріарха з пером у руках за написанням Томосу. Першою літерою є «П», яка немов дах «покриває» зображення.

    Факт 8

    Текст Томосу записано у візантійському стилі, відповідно до давнього звичаю, чорнилом сепія та пером, яке вмочують у чорнило. Форма літер також має свої характерні риси, а саме – хвостики та подовжені лінії, що знаходимо в давніх сигільйонах.

    Факт 9

    Найважливіша частина Томосу, в якій Православна Церква, «що перебуває в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України», проголошується канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною, виділена також червоною фарбою.

    Факт 10

    Текст Томосу закінчувався датою підписання, а під нею було слово «Індиктіон». Патріарх дописав біля слова «Індиктіон» цифру 12, а біля печатки «Вирішує у Христі Бозі В.» (Вселенський Патріарх підписується великою буквою «В»).

    Нагадаємо, що три роки тому Українська православна церква отримала Томос про автокефалію. Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

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    Теги: церква Українська православна церква православна церква томос Епіфаній
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    Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос