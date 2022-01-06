Православна Церква розповіла десять цікавих фактів про Томос

Отримання автокефалії УПЦ стало історичною подією

6 січня 2019 року у храмі святого Георгія в Константинополі Вселенський Патріарх урочисто, офіційно і навічно вручив Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Української Церкви. В честь цього свята Українська православна церква підготувала 10 цікавих фактів про такий омріяний Україною Томос.

Факт 1

Текст Томосу написано на пергаменті розміром 500х950 мм.

Факт 2

Оформлення тексту належить іконописцю ієромонаху Луці з монастиря Ксенофонт святої гори Афон.

Факт 3

Томос прикрашений візантійським рослинним орнаментом у поєднанні з образами. Мініатюри зображені за допомогою фарб на яєчній основі.

Факт 4

Афонський чернець зробив нижню частину пергаменту напівкруглою, наслідуючи стиль давніх сигільйонів.

Факт 5

Для декорування Томосу взято образ Ісуса Христа в оточенні святого Варфоломія та святого Епіфанія, єпископа Кіпрського, імена яких носять предстоятелі Константинопольської Церкви та Церкви України.

Факт 6

Титул Вселенського Патріарха: «Варфоломій, Архієпископ Константинополя – Нового Риму та Вселенський Патріарх» написаний одним розчерком пера та переплітається, подібно косі, з різними декоративними і лінійними орнаментами, що надає письму урочистості.

Факт 7

Перша літера, ініціал, оздоблена віньєтками та візерунками. Отець Лукас зобразив Вселенського Патріарха з пером у руках за написанням Томосу. Першою літерою є «П», яка немов дах «покриває» зображення.

Факт 8

Текст Томосу записано у візантійському стилі, відповідно до давнього звичаю, чорнилом сепія та пером, яке вмочують у чорнило. Форма літер також має свої характерні риси, а саме – хвостики та подовжені лінії, що знаходимо в давніх сигільйонах.

Факт 9

Найважливіша частина Томосу, в якій Православна Церква, «що перебуває в межах політично сформованої та цілковито незалежної держави України», проголошується канонічно автокефальною, незалежною та самоврядною, виділена також червоною фарбою.

Факт 10

Текст Томосу закінчувався датою підписання, а під нею було слово «Індиктіон». Патріарх дописав біля слова «Індиктіон» цифру 12, а біля печатки «Вирішує у Христі Бозі В.» (Вселенський Патріарх підписується великою буквою «В»).

Нагадаємо, що три роки тому Українська православна церква отримала Томос про автокефалію. Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу.

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