Названо ймовірну дату зустрічі Папи Римського та патріарха РПЦ

Раніше повідомлялося, що як місце зустрічі розглядається третя країна

Ймовірна зустріч може пройти після Великодня

Папа Римський Франциск може відвідати Росію і провести зустріч із патріархом Московським та всієї Русі Кирилом після Великодня. Про це розповів голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, пишуть російські ЗМІ.

При цьому російський священнослужитель уточнив, що «точний час ще належить узгодити». 2022 року православні відзначають Великдень 24 квітня, католики – 17 квітня.

Раніше Іларіон повідомив, що як місце зустрічі Папи і патріарха розглядається третя країна. Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Пізніше митрополит Київський та всієї України Епіфаній натякнув, що Папа Римський мав би погодити свій візит із ним.

Як відомо, три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква.

До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло.