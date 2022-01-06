Три роки без Росії. Православна церква України відзначає важливу дату

Церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 6 січня 2019 року отримав Томос із рук Вселенського патріарха Варфоломія під час урочистої літургії у патріаршому соборі св. Георгія у Стамбулі. Сам документ про автокефалію об’єднаної Православної церкви України Вселенський патріарх Варфоломій підписав 5 січня 2019 року.

Церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видають один раз і він є основою існування церкви. Він чинний з моменту його підписання.

Шлях до незалежної української помісної Церкви був складним і тривалим. Першу спробу здійснили ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.

Процес відновили з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте багато років Москві вдавалося блокувати цей процес. І лише спроба 2018 року виявилася вдалою: 11 жовтня Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір'ю України є Константинополь. Окрім того, визнали недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія.

15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля – митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року – в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Нагадаємо, Московська церква в Україні вимагає негайно скасувати Закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату, адже він, на їхню думку, несе загрози міжконфесійному миру.