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    Епіфаній пояснив, що заважає грузинській церкві визнавати Українську автокефалію

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    Епіфаній пояснив, що заважає грузинській церкві визнавати Українську автокефалію

    Очільник Православної церкви України зазначив, що з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки

    Очільник Православної церкви України Епіфаній вважає, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж Росії. Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

    За словами глави ПЦУ, «там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання».

    Він зазначив, що «з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки». Проте глава ПЦУ висловив впевненість, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

    «Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви. Тому що правда завжди перемагає», — зазначив Епіфаній.

    Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями.

    Теги: церква Грузія українці Епіфаній
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    Епіфаній пояснив, що заважає грузинській церкві визнавати Українську автокефалію