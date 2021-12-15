Три роки тому була створена єдина помісна Українська православна церква

15 грудня Українська помісна церква відзначає річницю Об’єднавчого собору, який відбувся у 2018 році

Сьогодні Блаженніший Епіфаній очолить богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі

Три роки тому 15 грудня на Об'єднавчому соборі українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії продовжують перехід до Помісної церкви.

15 грудня 2021 року о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві, який є кафедральним храмом Київського митрополита звершать подячний молебень.

Богослужіння очолить предстоятель Православної церкви України – Блаженніший Епіфаній у співслужінні єпископату та кліриків.

Нагадаємо, що 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, що оголосив про створення в Україні незалежної православної церкви, де був обраний предстоятель Православної церкви України з титулом – Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У соборі взяли участь понад 40 ієрархів від УПЦ Київського патріархату та 12 ієрархів від УАПЦ.

Українська православна церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ. Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, Українська православна церква з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

До слова, нещодавно Московська церква у Лаврі зібрала з'їзд ворогів українського Томосу. Крім того, Московська церква згадала Сатану через Томос і пообіцяла Порошенку пекло.

Також нагадаємо, що Православна Церква України нагадала про головні свята грудня.

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