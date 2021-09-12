Істерика через Томос. РПЦ знову звинуватила США та патріарха Варфоломія у вторгненні в Україну

Константинопольського патріарха Варфоломія РПЦ звинуватила «у розколі православних віруючих»

Російська православна церква є для США геополітичним противником. Про це в ефірі телеканалу «Росія 24» заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв).

За його словами, РПЦ «покликана консолідувати людей в різних країнах» і «є для США – хочемо ми цього, чи не хочемо – геополітичним противником».

«Вона є більмом на оці у тих політиків, які користуються принципом «розділяй і володарюй». Тому в США існує така думка: для того, щоб Російську православну церкву послабити, її потрібно розчленувати», - сказав священик.

Іларіон пояснив, що з подібним явищем зіткнулася Україна, коли в країну «на замовлення США вторгся Константинопольський патріарх Варфоломій».

«Він обіцяв зцілити розкол, але замість зцілення розколу відбулося поглиблення розколу. Він обіцяв об'єднати православних віруючих, але замість об'єднання відбулося подальше роз'єднання, поляризація», – сказав представник РПЦ.

Нагадаємо, Ієрею Роману Степанову, який на своєму YouTube-каналі закликав патріарха Кирила розкрити інформацію про свої доходи, митрополит Чебоксарський і Чуваський Саватій (Антонов) заборонив вести богослужіння

До слова, РПЦ хоче в школах створювати православний ІДІЛ.

Минулого тижня стало відомо, що суперзірка російського кіно пішла у монастир.