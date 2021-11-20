Томос зводить з розуму? Патріарх Кирило вважає, що нема України і українського народу

Глава РПЦ наполягає, що не існує розділення на країни та народи, бо люди – це лише паства його церкви

Очільник Російської православної церкви (РПЦ) Кирило вважає неправильним поділ на держави і народи. Про це патріарх заявив російським ЗМІ.

«Нинішня політика, спрямована на поділ церкви, вона дуже прив'язана до політичної кон'юнктури, тому що жодними богословськими міркуваннями ви не можете пояснити спробу людей розділити свою церкву православну, послабити її. На догоду чому? І заради яких цілей? Мета тільки одна – якнайдалі від Росії та від Російської православної церкви, а це політична мета, не духовна», – сказав він.

Патріарх зазначив, що для нього «немає поділу на народи та держави», а «є паства Російської православної церкви».

Патріарх Кирило зазначив, що церковний поділ в Україні викликає у нього «велику скорботу».

«Для мене це справді велика скорбота. Міг би навіть вжити сильніше слово – це горе бачити поділ православного народу, бачити страшну жорстокість. Думаю, що й керівництво України не в захваті від того, що відбувається, але запущено маховик ненависті, поділу, протистояння», - вважає він.

При цьому очільник РПЦ похвалив предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату, митрополита Онуфрія, який «не дає втягнути себе в протистояння».

Нагадаємо, російська церква знайшла спосіб втішити мігрантів, яких Путін зігнав до кордону з ЄС.

Раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

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