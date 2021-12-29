Дружина Гордона у пікантній позі привітала Авакова з днем народження (фото)

Фото було зроблене у Литві, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер

Бацман показала ще одне фото зі славнозвісної поїздки з Шустером до Литви

Дружина Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман привітала колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з днем народження і показала ще одне фото зі славнозвісної поїздки з Шустером до Литви. Фото Бацман опублікувала в Instagram

На світлині журналістка в пікантній позі на столі фотографує Дмитра Гордона та Євгена Комаровського. А в цей час Арсен Аваков поставив їй майже на дупу бокал з вином.

«Притримала цю фотографію для тосту. Нехай у добрих людей все буде добре, а у поганих так, як вони заслужили! З днем народження, Арсене Борисовичу!», – підписала фото Бацман.

До слова, фото було зроблене під час поїздки Бацман і Гордона до Литви, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер.

Нагадаємо, у Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю.

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