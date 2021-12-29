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    Дружина Гордона у пікантній позі привітала Авакова з днем народження (фото)

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    Фото було зроблене у Литві, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер - Дружина Гордона у пікантній позі привітала Авакова з днем народження (фото)

    Фото було зроблене у Литві, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер

    фото Олеся Бацман/Instagram

    Бацман показала ще одне фото зі славнозвісної поїздки з Шустером до Литви

    Дружина Дмитра Гордона, журналістка Олеся Бацман привітала колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з днем народження і показала ще одне фото зі славнозвісної поїздки з Шустером до Литви. Фото Бацман опублікувала в Instagram

    На світлині журналістка в пікантній позі на столі фотографує Дмитра Гордона та Євгена Комаровського. А в цей час Арсен Аваков поставив їй майже на дупу бокал з вином.

    «Притримала цю фотографію для тосту. Нехай у добрих людей все буде добре, а у поганих так, як вони заслужили! З днем народження, Арсене Борисовичу!», – підписала фото Бацман.

    До слова, фото було зроблене під час поїздки Бацман і Гордона до Литви, де ще у листопаді святкував свій день народження Савік Шустер.

    Нагадаємо, у Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю.

    Також з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі.

    Теги: Савік Шустер Арсен Аваков Дмитро Гордон дружина
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    Дружина Гордона у пікантній позі привітала Авакова з днем народження (фото)