У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)

На одному із фото політик та лікар зображені зі зброєю

Дружина Гордона з Комаровським у Литві розпивали віскі

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував декілька фото з відомим лікарем Євгеном Комаровським і залишив філософський підпис. Вони разом провели час у Литві, де проходив форум «Майбутнє демократії».

«Був у доктора Євгена Комаровського. Лицарську диспансерізацію успішно завершено. А тепер сидимо і слухаємо поезію Бродського. Посміхніться панове, посміхайтеся! На серйозне буде час…», – написав Аваков.

На іншому фото політик та лікар смакують вином.

Фотографіями із відомим лікарем також поділилася й журналістка Олеся Бацман, яка також була у Литві. Дружина Гордона на фото з Комаровським розпивають відомий литовський бальзам. «Доктор уже готовий, а я ще тримаюся», – написала журналістка.

Нагадаємо, Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримали середньовічну зброю у руках. Разом з Аваковим позували еспрем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, а також Євген Комаровський.

Як пізніше писали ЗМІ, у такий спосіб Савік Шустер відсвяткував свій день народження. Журналіст зібрав своїх друзів у Тракайському замку в Литві.