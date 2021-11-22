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    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)

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    На одному із фото політик та лікар зображені зі зброєю - У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)
    На одному із фото політик та лікар зображені зі зброєю
    фото Арсен Аваков/Facebook

    Дружина Гордона з Комаровським у Литві розпивали віскі

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував декілька фото з відомим лікарем Євгеном Комаровським і залишив філософський підпис. Вони разом провели час у Литві, де проходив форум «Майбутнє демократії».

    «Був у доктора Євгена Комаровського. Лицарську диспансерізацію успішно завершено. А тепер сидимо і слухаємо поезію Бродського. Посміхніться панове, посміхайтеся! На серйозне буде час…», – написав Аваков.

    На іншому фото політик та лікар смакують вином.

    Фотографіями із відомим лікарем також поділилася й журналістка Олеся Бацман, яка також була у Литві. Дружина Гордона на фото з Комаровським розпивають відомий литовський бальзам. «Доктор уже готовий, а я ще тримаюся», – написала журналістка.

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    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)
    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)
    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)
    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)

    Нагадаємо, Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримали середньовічну зброю у руках. Разом з Аваковим позували еспрем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, а також Євген Комаровський.

    Як пізніше писали ЗМІ, у такий спосіб Савік Шустер відсвяткував свій день народження. Журналіст зібрав своїх друзів у Тракайському замку в Литві.

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    Теги: Володимир Гройсман Савік Шустер Арсен Аваков лікар Дмитро Гордон журналіст Евгений Комаровский
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    У Литві Аваков із Комаровським пили вино та мірялися зброєю (фото)