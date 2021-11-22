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    Аваков, Шустер та Комаровський зробили інтригуюче фото із зброєю в руках

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    У кадрі усі присутні тримають зброю - Аваков, Шустер та Комаровський зробили інтригуюче фото із зброєю в руках
    У кадрі усі присутні тримають зброю
    фото Арсен Аваков/Facebook

    Публічні люди позували зі зброєю в руках на фоні вогнища

    Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю у руках. Разом з Аваковим позують: еспрем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, а також відомий лікар Євген Комаровський.

    «Так-так, це саме те, про що ви подумали…», – підписав фото Аваков.

    Усі присутні у кадрі з рішучим виразом обличчя тримають в руках холодну зброю і позують на фоні вогнища.

    Фото, опубліковане у час, коли українці відзначають День гідності і свободи, ніби, натякає, що усі присутні на фото готові братися до зброї і змінювати стан справ у державі.

    Нагадаємо, в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» генерал-полковник ЗСУ Василь Бурба повідомив, що наказ керівнику розвідувального відомства Міноборони України перенести операцію із захоплення «вагнерівців» надійшов від президента Зеленського. Проте він не особисто його надав, а через делеговану особу главу Офісу президента Андрія Єрмака.

    До слова, раніше Комаровський визнав, що президент Петро Порошенко був би ефективнішим управлінцем і назвав помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

    Як повідомлялося, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти».

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    Теги: Петро Порошенко Володимир Гройсман Савік Шустер Арсен Аваков Дмитро Гордон
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    Аваков, Шустер та Комаровський зробили інтригуюче фото із зброєю в руках