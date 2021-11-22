Аваков, Шустер та Комаровський зробили інтригуюче фото із зброєю в руках

Публічні люди позували зі зброєю в руках на фоні вогнища

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив неоднозначне фото у товаристві відомих людей. Усі присутні на фотографії тримають середньовічну зброю у руках. Разом з Аваковим позують: еспрем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналісти Дмитро Гордон та Савік Шустер, а також відомий лікар Євген Комаровський.

«Так-так, це саме те, про що ви подумали…», – підписав фото Аваков.

Усі присутні у кадрі з рішучим виразом обличчя тримають в руках холодну зброю і позують на фоні вогнища.

Фото, опубліковане у час, коли українці відзначають День гідності і свободи, ніби, натякає, що усі присутні на фото готові братися до зброї і змінювати стан справ у державі.

Нагадаємо, в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» генерал-полковник ЗСУ Василь Бурба повідомив, що наказ керівнику розвідувального відомства Міноборони України перенести операцію із захоплення «вагнерівців» надійшов від президента Зеленського. Проте він не особисто його надав, а через делеговану особу – главу Офісу президента Андрія Єрмака.

До слова, раніше Комаровський визнав, що президент Петро Порошенко був би ефективнішим управлінцем і назвав помилкою рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

Як повідомлялося, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що президент України Володимир Зеленський «потрапив у пастку», з якої «дуже важко вийти».