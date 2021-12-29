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    Зеленська заявила, що купує рибу по вісім гривень за кілограм (відео)

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    Згодом дружина президента Зеленського визнала, що обмовилась - Зеленська заявила, що купує рибу по вісім гривень за кілограм (відео)

    Згодом дружина президента Зеленського визнала, що обмовилась

    фото Олена Зеленська/Facebook

    У супермаркетах ціна мороженої скумбрії варіюється від 65 грн до 100 грн за кг

    Перша леді країни Олена Зеленська обмовилася під час прямого ефіру, і заявила що скумбрія в Україні коштує 8 грн за 1 кг. Про це вона заявила в ефірі «1+1», розповідаючи про здорове харчування та страви, які їдять у їхньому домі.

    «Найперше правило – самі купили, самі приготували прості, не перероблені, продукти…Заморожена скумбрія з якої можна приготувати безліч чудових страв. Вона десь коштує вісім гривень за кілограм», – заявила пані Зеленська.

    До слова, ціна мороженої скумбрії у супермаркетах Києва варіюється від 65 грн до 100 грн за кг.

    Згодом дружина президента Зеленського виправилася і заявила на своїй сторінці у Facebook, що обмовилась, а насправді скумбрія коштує вдесятеро дорожче. Тобто ця риба, за її словами, коштує 8 грн за 100 гр, а не за кілограм.

    Нагадаємо, раніше Зеленська в костюмі зі «Службового роману» сходила за продуктами.

    До слова, нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко спантеличив журналістів, відповідаючи на питання про вартість продуктів харчування, озвучив ціни дворічної давності. Зокрема, він заявив, що купує гречку по 12 грн.

    Також «слуга» Тищенко запропонував перейменувати котлети.

    Теги: ціни дружина харчування Олена Зеленська риба Микола Тищенко перша леді
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    Зеленська заявила, що купує рибу по вісім гривень за кілограм (відео)