  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Святкові заходи відбувалися у кількох локаціях на території Литви - «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі
    Святкові заходи відбувалися у кількох локаціях на території Литви
    фото: glavcom.ua

    Павло Єлізаров надав «Главкому» ексклюзивні фото з приватного свята Савіка Шустера, яке стало темою скандального розслідування

    Візит українських політиків, а також журналіста Дмитра Гордона та лікаря і телеведучого Євгена Комаровського на святкування дня народження Савіка Шустера до Литви насправді не мав жодного політичного підтексту та був цілком присвячений саме вшануванню іменинника. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив генеральний продюсер шоу Шустера, друг та соратник Савіка Павло Єлізаров, який також був присутній на святкуванні.

    Єлізаров також надав не опубліковані раніше світлини, зроблені під час урочистостей, які вчергове демонструють, що захід не мав нічого спільного із зібранням «заколотників».

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі
    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі
    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі
    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі
    фото: glavcom.ua

    Єлізаров наголосив, що спроби чинної української влади виставити дану подію як зібрання «путчистів» є абсолютно недолугими, і, до того ж, мають ознаки переслідування владою політичних опонентів.

    «Насправді, там нічого політичного не було, а була поїздка з Савіком «по місцях історичної слави» (Шустер народився в Литві – «Главком»). Ми кожного року так збираємось. День народження Савіка – це наше корпоративне свято», – пояснив Єлізаров.

    Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

    22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те що ви подумали», на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.

    Читайте також інтерв'ю: Генпродюсер ток-шоу Шустера Павло Єлізаров: Ця влада хоче зробити журналістику такою, як в Росії
    Теги: Володимир Гройсман Савік Шустер Арсен Аваков Рінат Ахметов Литва розслідування Дмитро Гордон Павло Єлізаров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі