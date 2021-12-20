«Cходка путчистів»: з’явилися нові фото зі скандального дня народження у Вільнюсі

Павло Єлізаров надав «Главкому» ексклюзивні фото з приватного свята Савіка Шустера, яке стало темою скандального розслідування

Візит українських політиків, а також журналіста Дмитра Гордона та лікаря і телеведучого Євгена Комаровського на святкування дня народження Савіка Шустера до Литви насправді не мав жодного політичного підтексту та був цілком присвячений саме вшануванню іменинника. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив генеральний продюсер шоу Шустера, друг та соратник Савіка Павло Єлізаров, який також був присутній на святкуванні.

Єлізаров також надав не опубліковані раніше світлини, зроблені під час урочистостей, які вчергове демонструють, що захід не мав нічого спільного із зібранням «заколотників».

Єлізаров наголосив, що спроби чинної української влади виставити дану подію як зібрання «путчистів» є абсолютно недолугими, і, до того ж, мають ознаки переслідування владою політичних опонентів.

«Насправді, там нічого політичного не було, а була поїздка з Савіком «по місцях історичної слави» (Шустер народився в Литві – «Главком»). Ми кожного року так збираємось. День народження Савіка – це наше корпоративне свято», – пояснив Єлізаров.

Нагадаємо, нещодавно журналісти оприлюднили розслідування, де вказувалося, що олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоби зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Ціль поїздки, за версією ЗМІ, – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів в депутати Верховної Ради.

22 листопада колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те що ви подумали», на якому він, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, доктор Євген Комаровський стоять з обладунками на березі озера.