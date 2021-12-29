У Шустера пояснили, чому на його шоу постійно ходять Яценюк з Гройсманом

Колишні очільники уряду Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман останнім часом є частими гостями на токшоу Савіка Шустера

«Дійсно, наразі є повторюваність облич. Але виключно через те, що представники влади нас ігнорують»

Через те, що представники влади наразі припинили відвідувати токшоу «Свобода слова Савіка Шустера», останнім часом у програмах часто з’являються одні й ті самі гості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів генеральний продюсер шоу Шустера Павло Єлізаров.

Друг та соратник Савіка Шустера наголосив, що шоу не має ані «стоп-листа», ані пріоритетних гостей «Можемо набирати кого завгодно, міняти обличчя безкінечно, але якщо люди не вміють формулювати, глядачам вони будуть не цікаві. А так, дійсно, наразі є повторюваність облич. Але виключно через те, що представники влади нас ігнорують», – зазначив Єлізаров.

Медіабізнесмен додав, що досі не розуміє позицію влади, яка віднедавна почала ігнорувати етери шоу Шустера та припустив, що однією з причин такого її рішення може бути відсутність переконливих спікерів, здатних аргументовано відстоювати свою позицію.

«Якщо у людини 260 людей у фракції, треба готувати спікерів, які будуть виходити в ефір», – підсумував Павло Єлізаров.

Зазначимо, колишні очільники уряду Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман останнім часом часто з'являються в токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах. До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

Савік Шустер недавно поділився думками щодо того, коли настав «початок кінця» нинішньої влади. Так, за його версією, поворотним моментом стало рішення використовувати Раду національної безпеки та оборони як інструмент каральної політики.