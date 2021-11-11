Дружина майора Мельниченка освоїла нову професію у США (фото)

Розинська вирішила змінити професію заради дворічної доньки

Колишня журналістка та світська леді Наталія Розинська, яка разом зі своїм чоловіком, майором часів Кучми Миколою Мельниченком виїхала до Америки, змінила професію та стала власницею транспортної компанії. Про своє нове захоплення Розинська розповіла на сторінці у Facebook.

«США дивовижна, неймовірна країна. Ще вчора ти міг бути наляканим, не впевненим у майбутньому політичним біженцем. Без мови, грошей і зв’язків. А вже завтра чи післязавтра, ти з натхненням опановуєш зовсім нову професію і за кілька років стаєш дуже багатою людиною, котра впевнено крокує у майбутнє. Ця країна мене прихистила, врятувала, подарувала нове життя. Дала другу мову, нових друзів. Зняла обмеження, розширила світогляд і подарувала нову професію. Точніше, кілька нових», – написала Розинська.

Колишня журналістка також зізналася, що нова професія приносить їй достойний прибуток.

«На відміну від багатьох інших країн світу, так званий соціальний ліфт у США працює. І ще, тут дуже поважають і, м’яко кажучи, добре оплачують тяжку роботу. Тож, якщо мати бажання, то за кілька років роботи тракдрайвером можна заробити на будинок, будь-яку мрію та навіть освіту, до прикладу у Гарварді. Багато молодих людей так і роблять.

У мене є інша мета. Поки що це секрет. Але далі буде!», – заінтригувала дружина Мельниченка.

У коментарі сайту «Сьогодні» Наталія розповіла, що насамперед вона вирішила змінити професію заради дворічної доньки: «Я все роблю для своєї коханої дворічної доньки Анжеліни-Вероніки. І заради неї я готова на все! Усі американці починають збирати на освіту своїх дітей наперед. Хочу, щоб моя дочка мала змогу здобути гідну освіту в будь-якому з вишів світу, який вона вибере. Я маю свою власну транспортну компанію і два траки, але при тому, що я намагаюся, не можу зібрати стільки грошей, щоб заробити на свою мрію».

Також Розинська озвучила суму прибутків, яку їй приносить нова професія. «Тракдрайвер дуже добре заробляє: від 6 до 12 тис. доларів на тиждень. Оплата щотижнева. І зараз на ринку праці є потреба у таких фахівцях. І я в такий спосіб хочу стати незалежною жінкою. Ну, це дуже цікава робота. Ти можеш подорожувати та одночасно заробляти гроші. Планую вести свій відеоблог, в якому розповідатиму про красу Америки», – поділилася Наталія.

Як раніше писав «Главком», у ГПУ підтверджують розслідування справи проти ексмайора Мельниченка.

До слова, восени 2000 року в Україні після оприлюднення «плівок майора Миколи Мельниченка» вибухнув так званий касетний скандал. На оприлюднених записах вказується про причетність експрезидента Леоніда Кучми і низки інших високопосадовців до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.