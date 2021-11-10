Україна та США підписали нову Хартію стратегічного партнерства: деталі угоди

Дмитро Кулеба: новий рівень стратегічного партнерства зі США збільшує підтримку України у протидії агресії РФ

10 листопада очільники зовнішньополітичних відомств України та США – Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен – підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Про це повідомляє пресслужба вітчизняного Міністерства закордонних справ.

Відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна-США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства збільшують підтримку США України у протидії російській агресії, виводять стратегічне партнерство на новий рівень та допомагають стримувати агресивні дії Кремля.

«США підтримують Україну у протидії російській агресії та захисті нашого суверенітету та територіальної цілісності. Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію – це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна та має сильних союзників, які не залишать її сам-на-сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві», – заявив міністр.

Міністр наголосив, що відновлення роботи Комісії стратегічного партнерства Україна – США та підписання нової Хартії стратегічного партнерства дуже вчасні, оскільки відбуваються на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном, в Білорусі та на тлі подальшої мілітаризації РФ тимчасово окупованого Криму.

«Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невід’ємної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву. Сьогодні ми зробили важливий крок у цьому напрямі та підписали нову Хартію стратегічного партнерства Україна – США, яка дозволить Україні та США ще ефективніше протистояти спільним викликам», – заявив міністр.

Згідно з новою Хартією, США підтримують суверенітет та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом.

Хартія передбачає розширення взаємодії із США для зміцнення обороноздатності України, посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Також мається на увазі і зміцнення енергетичної безпеки.

США підтримують Україну на шляху до повноправного членства в ЄС та НАТО. І свої зовнішньополітичне майбутнє Україна має право обирати самостійно, без зовнішнього втручання.

У документі також відзначаються і реформи в Україні. Зокрема: правосуддя, створення антикорупційних органів, земельна реформа, децентралізація, діджиталізація та деолігархізація.

Також США підтримують план трансформації української економіки, націленого на реформування та модернізацію ключових секторів економіки та просування інвестицій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна і США підпишуть нову хартію про стратегічне партнерство.