«Помилка 2014 року» та війська на кордоні: Кулеба та Блінкен розкритикували Росію

Держсекретар США наголосив, що всі провокації виходять виключно від Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг Росію від повторення «помилки 2014 року». Про це він заявив під час перемовин із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Блінкен зазначив, що Москва може припуститися помилки і знову спробувати повторити той же сценарій, коли вона накопичила сили біля українського кордону, перетнула його та вторглася на суверенну територію України, при цьому помилково заявивши про провокації. Він наголосив, що всі провокації виходять виключно від Росії.

«Усі провокації, які ми бачимо, йдуть із Росії, всі ці пересування військ, які ми бачимо вздовж українських кордонів», – сказав Блінкен.

Крім цього, він подякував Києву за «стриманість» у цій ситуації. Він також додав, що у Вашингтоні немає чіткого розуміння намірів Москви. Проте, за його словами, в американській адміністрації знають, як діє Росія.

Блінкен під час розмови з Кулебою також заявив, що США підтримуватимуть деескалацію та вирішення конфлікту на сході України лише дипломатичними методами. Водночас, держсекретар пообіцяв, що Білий дім працюватиме з Конгресом США з метою гарантувати продовження надання військової допомоги Україні.

Блінкен зазначив, що США поставлять Україні системи, яких потребує країна, зокрема летальне оборонне озброєння. У відповідь на це український міністр заявив, що у Києві зацікавлені у всьому, що допоможе зміцнити оборонний потенціал країни, зокрема у розвідувальній інформації та системі протиповітряної оборони.

Глава МЗС України у свою чергу розповів, що під час візиту до США отримав від американської влади нові дані про «спроби ескалації» з боку Росії. За його словами, те, що українська делегація дізналася в США, відповідає власним дослідженням та аналізу України, додає низку нових елементів і дозволяє сформувати більш повну картину того, що відбувається.

Міністр також зазначив, що обмін даними зміцнює обидві сторони. Так, він розповів, що Київ поділився зі Штатами та їхніми партнерами деякими новими деталями про те, що відбувається в Білорусії. «Білорусь – це потенційний фронт, який не можна ігнорувати», – резюмував Кулеба.

Крім цього, Кулеба на конференції за підсумками перемовин назвав газопровід «Північний потік – 2» проблемою не лише Києва, а й усієї Європи. Глава МЗС також наголосив, що Росія застосовує газ «як зброю» проти інших країн, зокрема європейських.

Блінкен у свою чергу зазначив, що Москва в минулому вже використала енергію як зброю та політичний інструмент. Держсекретар додав, що слідкує за можливими ознаками повторення таких подій.