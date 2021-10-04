Дружина Тищенка прокоментувала скандали, в які потрапляє її одіозний чоловік

У квітні під час суворого карантину Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження дружини

Алла Барановська спростувала інформацію про бійки чоловіка

Дружина народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка Алла Барановська запевняє, що її чоловік в жодних бійках не бере участі, лише у незначних сутичках. Про це вона сказала у програмі «Світське життя».

«У ці сутички я ніколи не влажу і не завжди слідкую, бо відписана від усіх Telegram-каналів, які повідомляють новини», – сказала вона.

Барановська підкреслила, що взагалі не вникає у роботу свого чоловіка: «Я навіть не знаю, як звуть багатьох людей, з якими він працює».

Також дружина Тищенка не розкаюється в тому, що влаштувала гучну вечірку на честь свого дня народження під час локдауну в Києві.

«Це були номера готелів, ми розуміли, що юридично не порушуємо жодну статтю закону. – сказала Алла Барановська. – «До речі, вже за 3-5 днів все відкрилося. Вже були великі фестивалі, вже нікого це не бентежило. Але на той момент я зрозуміла, що ми інколи забуваємо, що ми вже не ті прості люди, якими були 2-3 роки назад».

Барановська спростувала інформацію, яку раніше повідомляли ЗМІ, про салют, подарований Миколою Тищенком. Вона заявила, що народний депутат цього року не дарував їй нічого.

Також вона додала, що не зрозуміла, за що був такий глобальний хет через святкування дня народження. «Це була закрита вечірка, де ніхто не міг ні захворіти (на коронавірус – ред.), ні передати Covid-19, тому що всі здавали тести», – пояснила Барановська.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».