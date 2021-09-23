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    «Слуга» Тищенко знову відзначився: накинувся на нардепа біля трибуни Ради (відео)

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    Нардеп Тищенко відомий своїми скандальними вчиннками - «Слуга» Тищенко знову відзначився: накинувся на нардепа біля трибуни Ради (відео)
    Нардеп Тищенко відомий своїми скандальними вчиннками
    Фото: скріншот з відео

    Відео конфлікту Гончаренко оприлюднив у Telegram

    23 вересня під час позачергового засідання Верховної Ради України у сесійній залі відбуваються багаточисельні сварки між депутатами. Відео конфлікту між народними депутатами Миколою Тищенком («Слуга народу») та Олексієм Гончаренком («ЄС») останній опублікував на своїй сторінці в мережі Facebook.

    «Подивіться, що зараз відбувається в Раді і що несе Коля Тищенко. Зараз ми вимагаємо відсторонити головуючого. За регламентом, дві фракції можуть вимагати відкликати головуючого. Спочатку підписали «Європейська Солідарність» і «Голос», потім «Голос» заявив, що вони такого рішення не приймали, і другий підпис поставила «Батьківщина», – пояснив Олексій Гончаренко, що саме відбувається у Верховній Раді.

    Також Гончаренко повідомив, що у Раді стався конфлікт між двома частинами депутатської фракції «Голосу».

    Верховна Рада України 23 вересня прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

    Микола Тищенко неодноразово потрапляв у скандали та неоднозначні ситуації у Раді. Якось Тищенко спробував закрити ноутбук віцеспікеру Ради Руслану Стефанчуку. Частина депутатів підтримала Тищенка, радісно вигукуючи: «Коля, Коля!» – і дала йому «п'ять».

    Також влітку сталася сутичка між представником «Слуги народу» та членом «Опозиційної платформи – За життя». Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися, їх намагалися розборонити інші народні обранці.

    Також «слуга» Тищенко побився з депутатом Олександром Куницьким у приміщенні Верховної Ради. Інцидент стався 29 червня у їдальні.

    Тищенко також пояснив, чому почубився зі своїм колегою, ексчленом тієї ж фракції, а нині позафракційним нардепом Гео Леросом.

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    Теги: ЄС Батьківщина Європейська солідарність Олексій Гончаренко Микола Тищенко
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    «Слуга» Тищенко знову відзначився: накинувся на нардепа біля трибуни Ради (відео)