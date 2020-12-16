За зруйноване окупантами житло на Донбасі Україна виплатить 120 млн грн компенсацій

У 2020 році на компенсації було передбачено лише 20 мільйонів гривень, але наступного року в бюджеті виділено на це вже 120 мільйонів

Йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати

Жителям Донбасу, яким російські окупанти зруйнували житло, виплатять компенсацію загалом на суму 120 мільйонів гривень. Про це повідомив радник віцепрем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Андрій Мирошніченко під час Форуму «Схід можливостей».

Він зазначив, що цього року вперше Мінреінтеграції розпочало виплати грошової компенсації громадянам, чиє житло було зруйновано внаслідок збройної агресії Росії.

За підсумками 2020 року на виплати будуть направлені 20 млн грн, сказав Мирошніченко. «Ми вже розпочинаємо виплати 50 родинам, а наступного року очікуємо, що компенсацію отримають більше 300 родин», - уточнив радник віцепрем'єра.

Мирошніченко пояснив, що йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати. Це в жодному разі не виключає подальших дій для забезпечення відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла, пояснив Мирошніченко, додавши, що Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт «Про державну політику перехідного періоду».

«У цьому році на компенсації було передбачено лише 20 мільйонів гривень, але наступного року в бюджеті виділено на це вже 120 мільйонів. Це перший крок у дуже великому проєкті. Звісно, прийде час, ми будемо це регресом виставляти агресору, але поки що люди вперше змогли отримати компенсації за те, що їхню домівку зруйнували. Зараз ми компенсуємо кошти за зруйноване житло, поступово компенсації будуть виплачувати і за пошкоджене житло, потім і за втрачені інші майнові та немайнові права. Ми працюємо над цим», - зазначив Мирошніченко.

Раніше у міністерстві повідомили, що у 2021 році понад 300 родин отримають компенсаціюза зруйноване житло.

Міністерство провело інвентаризацію зруйнованих об’єктів спільно з Луганською та Донецькою ОДА: на Луганщині компенсації потребують близько 375 родин, на Донеччині – 318.

Нагадаємо, 13 листопада відбулося перше засідання комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано в результаті надзвичайної ситуації військового характеру.

Крім того, США виділили $2 млн на програму згуртування внутрішніх переселенців України.

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