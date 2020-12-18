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    CБУ біля Щастя знайшла схрон з болгарськими гранатами

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    Прихований арсенал з військовими засобами та з GTB-7S. Грудень 2020 - CБУ біля Щастя знайшла схрон з болгарськими гранатами
    Прихований арсенал з військовими засобами та з GTB-7S. Грудень 2020
    Фото: СБУ

    Крім термобаричних гранат GTB-7S правоохоронці знайшли у схованці інші боєприпаси та вибухівку

    У Луганській області СБУ виявила прихований арсенал з болгарськими термобаричними гранатами GTB-7S.

    Відповідні матеріали опубліковано у пресцентрі Служби безпеки України.

    Як повідомлено, СБУ виявила прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами у Луганській області.

    Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя (під контролем ЗСУ), поблизу лінії розмежування.

    Як заявлено у СБУ, зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.

    Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.

    Додатково на фотографіях від СБУ присутні термобаричні гранати GTB-7S болгарського виробництва.

    «Наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону», – йдеться у повідомлені СБУ.

    Болгарські термобаричні гранати використовуються для 40-мм ручного гранатомета РПГ-7В.

    Українські сили використовують болгарські термобаричні гранати у війні проти окупаційних сил Росії на Донбасі.

    Одне з застосувань GTB-7S було опубліковано волонтерами зі The People’s Project у 2017 році у боях під Авдіївкою.

     

    Теги: СБУ Луганщина граната
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