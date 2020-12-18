CБУ біля Щастя знайшла схрон з болгарськими гранатами
Крім термобаричних гранат GTB-7S правоохоронці знайшли у схованці інші боєприпаси та вибухівку
У Луганській області СБУ виявила прихований арсенал з болгарськими термобаричними гранатами GTB-7S.
Відповідні матеріали опубліковано у пресцентрі Служби безпеки України.
Як повідомлено, СБУ виявила прихований арсенал з військовими засобами ураження та вибуховими речовинами у Луганській області.
Схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя (під контролем ЗСУ), поблизу лінії розмежування.
Як заявлено у СБУ, зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, дві протитанкові міни ТМ-62М, майже пів кілограма тротилу, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17.
Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і двадцять димових шашок.
Додатково на фотографіях від СБУ присутні термобаричні гранати GTB-7S болгарського виробництва.
«Наразі встановлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону», – йдеться у повідомлені СБУ.
Болгарські термобаричні гранати використовуються для 40-мм ручного гранатомета РПГ-7В.
Українські сили використовують болгарські термобаричні гранати у війні проти окупаційних сил Росії на Донбасі.
Одне з застосувань GTB-7S було опубліковано волонтерами зі The People’s Project у 2017 році у боях під Авдіївкою.