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    Суспільство

    МАУ не літатиме в Казахстан через збитковість рейсу

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    Заборона використання повітряного простору РФ для українських перевізників призвела до значного збільшення тривалості рейсу Київ&ndash;Алмати &ndash; з 5 год. 20 хв. до 6 год. 35 хв - МАУ не літатиме в Казахстан через збитковість рейсу
    Заборона використання повітряного простору РФ для українських перевізників призвела до значного збільшення тривалості рейсу Київ–Алмати – з 5 год. 20 хв. до 6 год. 35 хв

    Негативна рентабельність рейсу Київ - Алмати зумовлена необхідністю облітати територію Росії - пресслужба МАУ

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 27 жовтня 2019 року припиняє прямі регулярні рейси між Києвом і Алмати (Казахстан).

    Про це повідомила пресслужба авіакомпанії.

    «Рішення зупинити польоти прийнято у зв'язку з негативною рентабельністю рейсу, зумовленою необхідністю облітати територію Російської Федерації. Заборона використання повітряного простору РФ для українських перевізників призвела до значного збільшення тривалості рейсу Київ–Алмати – з 5 год. 20 хв. до 6 год. 35 хв. – і, відповідно, додаткових витрат, покрити які не є можливим навіть з урахуванням ефекту від транзитних перевезень», - ідеться в повідомленні авіакомпанії.

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    При цьому МАУ зберігає код-шерингову угоду з авіакомпанією Air Astana на маршрутах до Нур-Султана (раніше - Астана) і Алмати. Проте в компанії наголошують, що розклад код-шерингових рейсів між Києвом та Алмати дасть змогу зберегти тільки частину транзитних можливостей, а закриття власного рейсу порушує хабову модель авіакомпанії і є вимушеним заходом, покликаним повернути компанію в зону прибутковості.

    «Рішення це вимушене і логічне. Воно пов'язане з труднощами в реалізації хабової моделі, які були неодноразово озвучені раніше. Втрати понад $7 млн не дозволяють нам надалі виконувати збитковий рейс», - зазначив президент МАУ Євген Дихне.

    У період з 2013-го по 2019 рік авіакомпанія МАУ виконала 2120 рейсів за маршрутом Київ–Алмати–Київ, доставила 528510 пасажирів і 3600 тонн вантажів та пошти, а також забезпечила Міжнародному аеропорту "Бориспіль" додатковий транзитний потік у 380 тис. пасажирів.

    У грудні 2018 року МАУ припинила виконувати власні рейси до Нур-Султана: накопичені за 2016-2018 рр. збитки на цьому маршруті сягнули $7,28 млн.

    Як повідомлялося, Мінінфраструктури шукає можливість дотувати українські авіакомпанії, змушені облітати Росію, в рамках європейських авіаправил.

    Як повідомлялося, МАУ запустила автобус з Вінниці до аеропорту Бориспіль.

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