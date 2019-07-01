В літаках МАУ подорожчав вибір місця



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Міжнародні авіалінії знову піднімають тарифи на свої послуги

Авіакомпанія МАУ підняла плату за вибір місця в процесі бронювання або зміну місця під час онлайн-реєстрації за квитками економ-класу, які не включають цю послугу.

Про це свідчить оновлена інформація на сайті авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

Зазначається, що зміна за більшістю позицій становить 1 євро за винятком вибору місць в аварійних рядах на далекомагістральних рейсах, де розцінки збільшилися на 5 євро.

Зараз діапазон цін за вибір або зміну місця перебуває в межах 4-12 євро для внутрішніх рейсів, 5-16 євро для середньомагістральних рейсів і 10-45 євро для далекомагістральних рейсів.

Плата стягується за переліт. Це означає, що, якщо пасажир летить з пересадкою і хоче вибрати місце, послугу необхідно буде оплачувати для кожного окремого рейсу.

Раніше повідомлялося, що МАУ не збирається змінювати політику щодо провезення товарів із Duty Free.

Нагадаємо, з 15 січня 2019 року МАУ посилила норми провезення ручної поклажі для пасажирів, які купили квитки за безбагажними тарифами.

Такі мандрівники тепер можуть взяти на борт тільки одну валізу вагою до 7 кг і з габаритами до 55х40х20 см. До введення нової норми таким пасажирам дозволялося додаткове провезення особистих речей, наприклад, невеликий сумки, ноутбука, фотоапарата, вага яких не перевищував 5 кг.

«Міжнародні Авіалінії України» — приватна українська авіакомпанія, що була заснована як державна компанія в 1992 та повністю приватизована в 2011.

На даний момент власник авіакомпанії - кіпрська «Онтобет Промоушінз Лімітед» і українська «Кепітел Інвестмент Проджект». МАУ входить у групу «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. До групи «Приват» також входять авіалінії «Дніпроавіа».