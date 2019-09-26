Ексголова Нацполіції став радником Авакова



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Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва і команди - Аваков

Аваков заявив, що відставка Сергія Князєва – «це був плановий крок»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив ексголову Національної поліції України Сергія Князєва своїм радником міністра і членом колегії Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Аваков зазначив, що рішення про відставку Сергія Князєва – «це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції».

Міністр внутрішніх справ, з посиланням на соціологічні дослідження Центру Разумкова, заявив, що рівень довіри до поліції складає 51% і це заслуга роботи Князєва.

«Я хочу подякувати Князєву за роки роботи в поліції взагалі і на посаді голови Національної поліції. Ми всі пам'ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи в Закарпатті та Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це особиста заслуга Сергія Князєва і команди», - зазначив Аваков.

Аваков також повідомив, що полковник поліції Вадим Троян, який раніше обіймав посаду заступника мінінстра внутрішніх справ, призначений заступником голови Нацполіції.

«У нас нові призначення. І я вважаю, що ці молоді люди будуть ефективно працювати на користь держави Україна. Ми маємо країну, яка ще перезавантажується, маємо нові підходи, маємо поліцію поза політикою і перед нами стоять нові виклики. Тому ми маємо вчасно і адекватно реагувати», - наголосив міністр.

Нагадаємо, 24 вересня Сергій Князєв заявив, що йде у відставку з посади голови Національної поліції. Він був на цій посаді близько 1,5 років.

Як відомо, Князєв очолював Нацполіцію з лютого 2017 року.

До слова, ЗМІ повідомляли, що у пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» на кордоні з Польщею на вихідних затримали автомобіль із ексдружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Згодом Князєв у соцмережі заперечив інформацію про скандал із коштами на кордоні із Польщею, у який нібито потрапила його колишня дружина.