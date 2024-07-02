Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах

«Якщо ми говоримо про останні випадки з вибухами, то їх спричиняли винахідники – «кулібіни»

В Україні продовжують фіксувати випадки пов'язані з вибухами генератора в оселях. В розмові з «Главком» бренд-менеджер компанії з продажу зарядних станцій Сергій Сілін пояснив, чому вибухають зарядні станції в квартирах.

«Зараз на вулиці більше ніж 30 градусів тепла, і акумуляторні батареї просто не справляються з охолодженням. Коли починається потужна робота станції, дуже сильно підвищується її температура. Якщо системи охолодження нема, це може призвести до і вибуху. Так само і при споживанні – якщо підключити до станції бойлер на 40 хвилин, без охолодження вона буде перегріватись. Тому, на жаль, і трапляються такі випадки, як у Києві», – розповідає експерт.

Також Селін пояснив, яких заходів безпеки потрібно дотримуватися при користуваннями зарядними станціями.

Він наголосив, що першочергове і найголовніше правило – зарядні станції мають бути сертифіковані в Україні та куплені у офіційного представника або офіційної компанії.

«Якщо ми говоримо про останні випадки з вибухами, то їх спричиняли винахідники – «кулібіни», які до літій-іонних акумуляторів під'єднували несертифіковані китайські інвертори або переробляли автомобільні акумулятори. Наприклад, елементи акумуляторів з електромобілів Tesla, Nissan Leaf, Renault та інших. В основному, це автомобілі, що вже потрапляли в аварію або були пошкоджені і продані в Україну. Уявіть собі: вони вже зазнали деформації, а їх розбирають і перепаковують – і це буде стояти в вашій оселі, біля ваших дітей», – додає Сергій Селін.

За його словами, акумулятори, які призначені для живлення автомобілів, не варто використовувати для заживлення домашніх електроприладів.

Нагадаємо, ДСНС уже фіксую пожежі, які стали внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.

Трохи раніше, 7 червня, внаслідок вибуху акумулятора у квартирі на столичній Борщагівці власник помешкання отримав опіки рук та ніг.

24 червня пожежу у багатоквартирному будинку в Івано-Франківську спричинив генератор, що вибухнув на балконі. І таких випадків ставатиме дедалі більше, припускають надзвичайники.

Нещодавно, на Київщині сталася пожежа внаслідок вибуху генератора.