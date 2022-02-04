ЗМІ розсекретили ім’я коханого Юлії Мендель

Мендель натякала в мережі на те, що має обранця, але приховувала його обличчя

Коханим колишньої прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель може бути український економіст та політик, колишній виконувач обов'язків міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта. Про це повідомило видання UAportal із посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, 35-річна Мендель і 36-річний Кухта «перебувають у стосунках уже давно».

Ні Кухта, ні Мендель поки що не коментували публікацію у ЗМІ. У грудні 2021 року Мендель оприлюднила знімок, на якому постала з чоловічою рукою на своїх грудях. Пізніше вона пояснила, що рука належить її коханому, якого вона приховує.

На сторінці Кухти у Facebook є спільні фото з Мендель. Зокрема, він підтримав її у серпні 2021 року, коли вона презентувала свою книгу «Кожен із нас президент», пише «Бульвар Гордона».

«Паша, тільки не ти. Навіщо? – відреагувала тоді у коментарях ексдепутатка Верховної Ради Вікторія Войцицька.

У «Вікіпедії» зазначено, що Павло Кухта має дружину Катерину Василівну Кухту, а також дочку Ярослава Кухту.

Раніше Мендель розказала про своє кохання у найдрібніших деталях. Також Мендель подякувала за кохання загадковому чоловіку.

Нагадаємо, Мендель опублікувала загадкове фото з чиєюсь рукою.

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