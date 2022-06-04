Президент Зеленський удостоєний престижної європейської премії
Премією Карла Великого відзначають за внесок в об'єднання Європи
Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Про це пише Bild.
За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.
Відзначимо, що премією Карла Великого відзначають за внесок в об'єднання Європи.
Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.
Одними з перших лауреатів премії були:
- колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль;
- перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.
- Також серед її володарів відзначились:
- минулий канцлер Німеччини Ангела Меркель;
- чинний президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, Словаччина нагородила Зеленського державною премією. Як повідомлялося, Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру