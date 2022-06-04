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    Президент Зеленський удостоєний престижної європейської премії

    В майбутньому нагороду доставлять до Києва - Президент Зеленський удостоєний престижної європейської премії
    В майбутньому нагороду доставлять до Києва
    фото: t.me/BILD

    Премією Карла Великого відзначають за внесок в об'єднання Європи

    Президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого. Про це пише Bild.

    За президента премію прийняла біженка з України. В майбутньому, коли це дозволить обстановка, нагороду доставлять до Києва.

    Відзначимо, що премією Карла Великого відзначають за внесок в об'єднання Європи.

    Її присуджують щороку починаючи з 1950 року.

    Одними з перших лауреатів премії були:

    • колишній прем'єр Британії Вінстон Черчилль;
    • перший канцлер Німеччини Конрад Аденауер.
    • Також серед її володарів відзначились:
    • минулий канцлер Німеччини Ангела Меркель;
    • чинний президент Франції Еммануель Макрон.

    Нагадаємо, Словаччина нагородила Зеленського державною премією. Як повідомлялося, Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру

    Теги: росія окупанти війна Bild Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президент Зеленський удостоєний престижної європейської премії