Епіфаній закликав усі православні церкви світу покарати Гундяєва

Патріарх Кирило є одним із творців «русского міра», за що і має бути покараний

Православний світ має засудити діяльність керівника Російської православної церкви Кирила, який підтримує російську агресію в Україні. Про це предстоятель Православної церкви України Епіфаній написав на Facebook.

«На Архієрейському Соборі, який днями відбувся у Святій Софії Київській, ми засудили цю ідеологію, яка через Московський патріархат поширюється вже як єретичне вчення етнофілетизму, тобто поділу Церкви за національною ознакою, яка ставиться найвище за все», – заявив митрополит Київський, додавши, що реакція на пропутінську позицію російського церковника має бути не тільки з боку України.

Тому владика Епіфаній звернувся до предстоятелів усіх інших помісник церков світового православ’я із проханням засудити слова та дії патріарха Московського Кирила, «який з амвону підтримує кровопролитну війну проти України» і є одним із творців ідеології «русского міра».

Архієрейський собор ПЦУ закликав керівників православних церков відсторонити Кирила від керівництва Російською православною церквою. Підставами для такого рішення предстоятель Української церкви назвав «поширення єретичного етнофілетичного вчення про «русскій мір» та намагання захопити канонічну територію іншої православної церкви (йдеться про створення єпархій РПЦ в межах Олександрійського патріархату, на Африканському континенті – ред.).

Нагадаємо, американське видання The Washinghton Post у своєму аналітичному матеріалі зазначило, що одна із причин російсько-української війни прямо пов’язана із патріархом Московським Кирилом – це релігійний конфлікт між Україною, яка створила власну помісну церкву, та РПЦ, яка не хоче втрачати вплив на громадян України.

Читайте також: