Глава РПЦ заробив мільярди на цигарковому бізнесі, – розслідування Bild

РПЦ стала провідним імпортером цигарок у Росії, оскільки не мала конкурентів

Один із найближчих довірених осіб президента Росії Володимира Путіна може потрапити під санкції – патріарху Кирилу пригрозили із Брюсселя за благословення війни, яку Росія веде проти України. Розслідувачі стверджують, що його статки вимірюються мільярдами євро, а заробив він їх на прибутковому цигарковому бізнесі.

Після обрання патріархом Російської православної церкви у 2009 році Кирило (у миру Володимир Гундяєв) перетворив православ'я на політико-релігійну машину на службі Кремля. Через три дні після вторгнення армії РФ в Україну він назвав противників своєї країни «силами зла» та благословив свою армію на масові вбивства та руйнування, повідомляє видання Bild.

«Ми не хочемо ні з ким воювати, Росія ніколи ні на кого не нападала. Це диво, що сильна та велика країна ні на кого не нападала, а просто захищала свої кордони», – прокоментував Гундяєв напад на Україну.

Хто такий православний патріарх, який благословляє путінські ракети?

У західних країнах мало знають про діяльність Кирила. Він народився у Ленінграді у сім'ї православного священика. Здобувши ступінь магістра в духовній академії, він був призначений особистим секретарем митрополита Никодима, голови зовнішніх церковних зв'язків. Провів багато часу в закордонних поїздках. У 1989-му був призначений главою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ, а в 1991-му – митрополитом Смоленським і Калінінградським.

27 січня 2009 року інтронізований як 16-й Патріарх «Московський і всієї Русі».

Блискуча кар'єра Кирила спонукає дослідників говорити про його зв'язок зі спецслужбами, зокрема з радянською розвідкою. Зазначається, що на службі у КДБ він мав прізвисько «Михайлів», і відповідав він за близькосхідний напрямок. Про це стало відомо із деяких документів КДБ у відкритому доступі.

У середині 1990-х завдяки сприянню тодішнього президента РФ Бориса Єльцина та прем'єр-міністра Віктора Черномирдіна Відділу зовнішніх церковних зв'язків, який очолював Кирило, надали можливість безмитного ввезення абсолютно нецерковних товарів – алкоголю та цигарок. РПЦ стала провідним імпортером цигарок у Росії, оскільки не мала конкурентів, продаючи продукцію росіянам за низькою ціною, не сплачуючи мит за ввезення.

На той момент митрополит смоленський та калінінградський не приховував, що займається таким бізнесом. У 1997 році Кирило зізнався у ввезенні алкоголю та тютюну, але назвав це «гуманітарною допомогою» для РПЦ. Російські ЗМІ писали, що РПЦ та приватний фонд Кирила «Ніка» лише 1996 року імпортували 8 мільярдів цигарок у Росії без оподаткування.

Про потяг священика-мільярдера до всього коштовного нагадує давній скандал зі швейцарським годинником Breguet за 30 тис. євро на фотографії, точніше з їхньою відсутністю. У 2012 році Кирила сфотографували на одному із заходів із цим годинником на лівій руці. На сайті РПЦ фото опублікували вже без годинника на руці, але на добре відполірованому столі було видно його відображення.

У результаті церква визнала, що відретушувала годинник, і перепросила в громадськості. Глава РПЦ був змушений заявити, що годинник належить йому, але поспішив додати, що це подарунок від багатого друга, який потім нібито продали, а отримані гроші віддали на благодійність.

Але це ще всі скандали, пов'язані з главою російського православ'я. У 2015 році громадський інтернет-рух «Відкрита Росія» показав фоторепортаж про відпочинок на дорогій яхті Azimut (за 680 тис. євро) людини, схожої на патріарха Кирила.

Також було оприлюднено світлину дачі голови РПЦ у селищі Дивноморське в анексованому Криму. До рівня палацу Путіна під Геленджиком далеко, але на вигляд дуже розкішно.

Тепер Євросоюз планує ввести проти патріарха РПЦ санкції за підтримку війни Путіна в Україні.

Раніше стало відомо, що Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви.

А напередодні повідомлялося, що Синод Московської церкви звернувся не до Путіна, а до... Зеленського з вимогою припинити війну.

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