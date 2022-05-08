Патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців

Очільник РПЦ вважає, що «миролюбні і самодостатні» росіяни гвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони»

Патріарх Російської православної церкви Кирило напередодні Дня перемоги правив літургію в головному військовому храмі РФ у підмосковній Кубинці, після закінчення якої черговий раз висловився на підтримку агресії, розв’язаної президентом Володимиром Путіним в Україні.

Як повідомляють ЗМІ країни-окупанта, Кирило вчергове намагався запевняти, що «Росія нікого не хоче захопити і окупувати, ні з кого не хоче викачувати ресурси, оскільки є миролюбною та самодостатньою».

За його словами, Росія воює із «світовими центрами влади, які сьогодні стають ворожими їй».

Для цього росіяни повинні «консолідувати всі сили – і духовні, і матеріальні, щоб ніхто не насмілився зазіхнути на священні рубежі вітчизни».

Звертаючись до військовослужбовців, які були присутні на літургії, він закликав їх надихатися прикладами Дмитра Донського та Олександра Невського, полководців Михайла Кутузова, Олександра Суворова, Павла Нахімова, Михайла Скобелєва, Георгія Жукова та всієї «блискучої плеяди» радянських маршалів.

При цьому Кирило просить не трактувати його слова «як чергову мілітарну промову патріарха».

Перед цим, аби заохотити росіян мобілізуватися до армії РФ та їхати воювати в Україну, патріарх Кирило виступив із пропагандистською промовою, в якій закликав свою паству згуртуватися навколо чинної влади і служити їй, навіть якщо доведеться накласти головою.

Нагадаємо, що очільник РПЦ на початку війни благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців, заявивши при цьому про «рятівну місію» російської церкви.

Тим часом священники УПЦ МП зібрали 430 підписів під зверненням духовенства до предстоятелів Східних Церков щодо міжнародного церковного трибуналу над патріархом Кирилом.

Папа Римський Франциск повідомив про скасування зустрічі із главою Російської православної церкви патріархом Кирилом, оскільки на думку дипломатів Ватикана, така зустріч «могла б викликати велику плутанину в даний момент».