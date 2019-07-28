На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)



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Фото: Артем Худолєєв, Главком

Більшість вірян пішли на Хресний хід Української православної церкви

Київський патріархат Філарета Київський патріархат відзначає 1031-річчя Хрещення Русі У Володимирському соборі.

Як повідомляє кореспондент «Главкому», в храмі зібралось близько 100 чоловік, в основному літні жінки.

О 12-й годині розпочався Хресний хід. В ньому вже брали участь кілька сотен вірян.

Нагадаємо, після 11-ї години почався Хресний хід Української православної церкви, який очолює митрополит Епіфаній. На літургію в Софію Київську з політиків прийшов Петро Порошенко.

Нагадаємо, вчора відбувся хід паломників Московської церкви в Україні. Вони пройшлись від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.