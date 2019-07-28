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    Суспільство

    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)

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    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    Більшість вірян пішли на Хресний хід Української православної церкви

    Київський патріархат Філарета Київський патріархат відзначає 1031-річчя Хрещення Русі У Володимирському соборі.

    Як повідомляє кореспондент «Главкому», в храмі зібралось близько 100 чоловік, в основному літні жінки.

    О 12-й годині розпочався Хресний хід. В ньому вже брали участь кілька сотен вірян.

    Нагадаємо, після 11-ї години почався Хресний хід Української православної церкви, який очолює митрополит Епіфаній. На літургію в Софію Київську з політиків прийшов Петро Порошенко.

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    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    На святкування Хрещення Русі до Філарета прийшло кілька сотен вірян (фото)
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

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