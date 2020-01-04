Facebook заблокував допис Супрун про Бандеру



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Текст допису наразі доступний лише в блозі Супрун. Там вона вживає декілька цитат Бандери та коментує їх

На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів

Соціальна мережа Facebook приховала допис колишньої очільниці Міністерства охорони здоров’я України Уляни Супрун про лідера ОУН Степана Бандеру.

Про це Супрун повідомила у Facebook.

«Вчора служба підтримки Facebook повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через «порушення стандартів спільноти щодо «hate speech/пропаганду ненависті», – написала Супрун.

За її словами, жодної пропаганди ненависті в її дописі не було. На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів. Текст допису наразі доступний лише в блозі Супрун. Там вона вживає декілька цитат Бандери та коментує їх.

«Таке стається не вперше. У вересні Facebook приховав мій допис про формулу Штайнмаєра з головним меседжем «Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні миру», – зазначила Супрун.

Тоді, за її словами, вона звернулася до адміністрації соцмережі, у відповідь отримала повідомлення, що рішення про видалення допису було ухвалено коректно.

Нагадаємо, український режисер і колишній політичний в’язень Кремля Олег Сенцов побажав Україні та її громадянам в новому році перемоги.