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    Суспільство

    Facebook заблокував допис Супрун про Бандеру

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    Текст допису наразі доступний лише в блозі Супрун. Там вона вживає декілька цитат Бандери та коментує їх - Facebook заблокував допис Супрун про Бандеру
    Текст допису наразі доступний лише в блозі Супрун. Там вона вживає декілька цитат Бандери та коментує їх

    На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів

    Соціальна мережа Facebook приховала допис колишньої очільниці Міністерства охорони здоров’я України Уляни Супрун про лідера ОУН Степана Бандеру.

    Про це Супрун повідомила у Facebook.

    «Вчора служба підтримки Facebook повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через «порушення стандартів спільноти щодо «hate speech/пропаганду ненависті», – написала Супрун.

    За її словами, жодної пропаганди ненависті в її дописі не було. На момент блокування допис набрав понад 6 тис. поширень і охопив понад півмільйона читачів. Текст допису наразі доступний лише в блозі Супрун. Там вона вживає декілька цитат Бандери та коментує їх.

    «Таке стається не вперше. У вересні Facebook приховав мій допис про формулу Штайнмаєра з головним меседжем «Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні миру», – зазначила Супрун.

    Тоді, за її словами, вона звернулася до адміністрації соцмережі, у відповідь отримала повідомлення, що рішення про видалення допису було ухвалено коректно.

    Читайте також: Степан Бандера не вітав з новим роком ні Гітлера, ні Сталіна.

    Нагадаємо, український режисер і колишній політичний в’язень Кремля Олег Сенцов побажав Україні та її громадянам в новому році перемоги. 

    Уляна Супрун Степан Бандера Facebook
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