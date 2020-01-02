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    Політика

    Посли Польщі та Ізраїлю обурені появою банера із Бандерою на мерії Києва

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    Банер зі світлиною Степана Бандери на будівлі Київської міської держадміністрації - Посли Польщі та Ізраїлю обурені появою банера із Бандерою на мерії Києва
    Банер зі світлиною Степана Бандери на будівлі Київської міської держадміністрації
    Фото: УНН, telegram.org / PavlovskyNews

    Дипломати висловили занепокоєння тим, що в Україні відзначили день народження Степана Бандери

    Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький і Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон занепокоєні тим, що Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація «й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити».

    Про це йдеться у спільній заяві послів.

    Зокрема, іноземні дипломати засуджують те, що 1 січня Київська міська державна адміністрація на своїй будівлі виставила банер з зображенням Степана Бандери.

    Також вони засудили те, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, яка спрямована на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті ще одного лідера ОУН Андрія Мельника, а також письменника Івана Липи і його сина Юрія Липи. Вони вважають Мельника «нацистським колаборантом», а Липу – «творцем расистської теорії української раси».

    «Пам’ятаючи про наших невинних братів та сестер замордованих в 1939-1945 роках на окупованих територіях Польщі, які сьогодні є частиною України, ми, Посли Польщі та Ізраїлю, вважаємо, що вшановування людей, які активно пропагували етнічні чистки є образою, та призводить до протилежного бажаному результату у боротьбі з антисемітизмом та процесі примирення наших народів», - заявили посли.

    Як повідомлялося, 1 січня у Києві представники правих сил провели смолоскипну ходу до 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

    Як повідомлялось, в середу, 1 січня, близько 600 людей провели мітинг із нагоди дня народження Степана Бандери у Львові.

    Український політичний діяч Степан Бандера — один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Він народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів Івано-Франківської області.

     Читайте також: Антон Дробович: Інститут національної пам’яті не займатиметься героїзацією Бандери
    Київ Польща Ізраїль Львів посол Степан Бандера
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