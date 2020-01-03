Про істеричну антиукраїнську заяву послів Ізраїлю та Польщі

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полякам не варто називати наші землі «окупованими територіями Польщі»

1. Це лише перший відгомін політики «какой разніци» проголошеної преЗЕдентом Зеленським. У світі рахуються тільки з сильними - слабких душать. Як кажуть українці: «на похилу вербу й коза скаче».

2. Ми поважаємо право громадян Польщі й Ізраїлю бути патріотами своїх держав, право шанувати своїх героїв. Але очікуємо на таку ж саму повагу. Тому не смійте ставити нас перед вибором, хто наші герої! І не ризикуйте називати наші землі «окупованими територіями Польщі». Бо можемо й нагадати вам про Надсяння, Підляшшя, Холмщину, Лемківщину і Західну Бойківщину.

3. Очевидно, що чекати адекватної реакції на ці випади від влади марно. Але це не означає, що українці беззахисні. Знайте: ми не мовчатимемо й адекватно реагуватимемо на провокативні дії політиків інших держав, які зазіхають на наші території і на українську гідність, принижуючи наших Героїв.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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