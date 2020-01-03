Бандера воює за Україну і після смерті
Так, ми дійсно все різні...
«Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіма народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, за які боремося для себе»
Степан Бандера
Від себе.
Так, ми, справді, всі різні:
Люди честі та негідники.
Воїни та «тилові пацюки».
Чесні та злодії.
Патріоти та прислужники Москви.
Жертви імперського терору та імперські кати.
Ті, хто облагороджують суспільство і паяци, що перетворюють людей на бидло.
Хоробрі та боягузи.
Тощо, тощо, тощо...
Степан Бандера належав до Перших. Він був далеко не ангел, бо він - жива Людина. Але він був великий українець, Борець, що здобуває світ...
Він воює за Україну і після смерті. І перемагає! Я знаю це, бо пам’ятаю Україну 1989, 1991, 2004, 2014 і 2020-го років. Пам’ятаю і порівнюю. І порівняння це - на користь бандерівської ідеї Української Самостійної Соборної Держави.
Тому, Степан Бандера - переможець. А разом з Бандерою перемагають всі, такі різні, Українці.
Навіть, коли до влади обирають таких... як обирають...
Слава Україні!
Джерело: блог Дмитра Яроша