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    Думки вголос

    Бандера воює за Україну і після смерті

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Бандера воює за Україну і після смерті

    Так, ми дійсно все різні...

    «Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду і справедливість. Ми хочемо жити у згоді і взаємному шануванні з усіма народами доброї волі. Такі самі права визнаємо за іншими народами, за які боремося для себе»

    Степан Бандера

    Від себе.

    Так, ми, справді, всі різні:

    Люди честі та негідники.

    Воїни та «тилові пацюки».

    Чесні та злодії.

    Патріоти та прислужники Москви.

    Жертви імперського терору та імперські кати.

    Ті, хто облагороджують суспільство і паяци, що перетворюють людей на бидло.

    Хоробрі та боягузи.

    Тощо, тощо, тощо...

    Степан Бандера належав до Перших. Він був далеко не ангел, бо він - жива Людина. Але він був великий українець, Борець, що здобуває світ...

    Він воює за Україну і після смерті. І перемагає! Я знаю це, бо пам’ятаю Україну 1989, 1991, 2004, 2014 і 2020-го років. Пам’ятаю і порівнюю. І порівняння це - на користь бандерівської ідеї Української Самостійної Соборної Держави.

    Тому, Степан Бандера - переможець. А разом з Бандерою перемагають всі, такі різні, Українці.

    Навіть, коли до влади обирають таких... як обирають...

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українці Степан Бандера
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