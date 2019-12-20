Філарет розповів про стосунки з Епіфанієм: «На словах – любов. У ділах – ставлення нелюдське»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почесний патріарх Філарет запевняє, що хоча вік у нього і поважний - 90 років, але сили ще є

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній навмисно дискредитує патріарха Філарета розповідями про старечу неадекватність, а також непомірну жагу до влади останнього.

«Факти ICTV» опублікували велике інтерв’ю з предстоятелем Київського патріархату Філаретом.

У ньому патріарх пояснив, що рішення залишити Православну церкву України було ухвалено 20 червня на Помісному соборі після того, як стала зрозуміла специфіка Томосу.

Патріарх Філарет вважає, що Українська церква не стала незалежною, навпаки – використовуючи її, свої задачі вирішує Вселенський патріарх.

Також Філарет спростував заяви Епіфанія, що були спрямовані на його дискредитацію.

«Мій вік, дійсно, поважний. 90 років… Але сили є. Зараз я служу й працюю набагато більше, ніж сам Епіфаній. Розумію думки людей, бо багато хто в моєму віці уже не служить і не керує. А мені Бог дає силу. І, думаю, Господь даватиме мені сили керувати церквою ще багато років», – говорить предстоятель Київського патріархату.

За його словами, Епіфаній постійно говорить неправду щодо їхніх стосунків.

«Він публічно заявляє про шану мені. А діє як? Звелів забрати від мене іподияконів. Заборонив архієреям спілкуватися зі мною. Студентів, які зі мною спілкуються, виключають із семінарії. Заблокував сайт УПЦ КП. Зараз незаконно переоформив Патріаршу резиденцію, що тепер ми не можемо працівникам видати зарплатню, заплатити за воду, тепло, світло, через його дії заблоковано рахунки в «Ощадбанку». Це любов?.. На словах – любов. У ділах – ставлення нелюдське. Це є повага?.. Перед громадськістю він обов’язково скаже про повагу до мене. А потім говоритиме, що я старий, тому нічого не розумію, вчинив розкол і тому подібне», – коментує патріарх Філарет.

Зокрема, Філарет зазначає, що в ПЦУ з нього навмисне роблять немічного.

«Я це розумію. Та якщо немічний я, нехай побореться зі мною!.. Київський патріархат відстоїть незалежну українську церкву, повірте мені», – звернувся Філарет до Епіфанія.

Патріарх пояснює, чому Епіфаній не готовий з ним зустрічатися та навіть говорити телефоном. «Він не впевнений, що може мене у чомусь переконати. Тому уникає будь-яких розмов. Жодного разу він мене не відвідав і жодного разу не служив (богослужіння. – ред.) зі мною, як став предстоятелем ПЦУ. А це вже рік… Знаєте, я би хотів, щоб він припинив боротьбу за знищення Київського патріархату. Бо якщо продовжуватиме, то зазнає поразки», – говорить Філарет. І додає: його не запрошують на Синод ПЦУ. «Місце лишають, але не запрошують. На Синод не можна приїжджати за чутками. Жодного разу на нього мене не запрошували. А потім у повідомленнях цинічно пишуть: відсутній почесний Патріарх Філарет, без поважної причини», – повідомляють «Факти ICTV».