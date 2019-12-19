Речник Помісної церкви помолився, щоб до Філарета прийшов Святий Миколай



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Керівник пресслужби Української православної церкви Євстратій Зоря та почесний патріарх Філарет

Євстратій Зоря висловив думку, що тільки голос святого може змусити Філарета припинити конфронтацію з Помісною українською церквою

Керівник пресслужби Української православної церкви Євстратій Зоря сказав, що помолиться, щоб до патріарха Філарета прийшов Святий Миколай.

«Буду молитися, щоб і до почесного патріарха Філарета прийшов святий Миколай. Той самий, святий. Тому що здається тільки подібний голос має належну силу, щоб бути почутим від того, хто вже нікого, крім себе, здається не хоче чути. Можливо, Бог через святого створить диво? Contra spem spero!» — написав Євстратій у Facebook.

Нагадаємо, влітку 2019 року Філарет скликав помісний собор ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату, на якому начебто скасував рішення собору від 15 грудня 2018 року про ліквідацію. Також Філарет що відмовляється визнавати томос про автокефалію Православної церкви України від Вселенського патріархату каже, що не знав про умови.

Раніше Собор УПЦ закликав патріарха Філарета «до примирення і припинення самоізоляції».

Як повідомлялося, 14 грудня УПЦ провела у Національному заповіднику «Софія Київська» розширений архієрейський Собор з нагоди річниці створення єдиної помісної церкви.

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію структур УПЦ КП і УАПЦ.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет після дозволу Синоду Православної церкви України на довічне матеріальне забезпечення і житло в Києві різко відповів главі церкви Митрополиту Епіфанію.

Також патріарх Філарет заявив, що Синод УПЦ своїми рішеннями несвідомо готує релігійну війну в Україні.



