Філарет хоче вчинити ганебну справу - «зробити архієреєм» бродячого афериста Кудибіна

Анаксіос! - Не достойний!

Почесний Патріарх Філарет має намір вчинити ганебну справу - «зробити архієреєм» Даниїла Кудибіна.

Бродячого афериста, який за своє життя багато разів змінив юрисдикції та «юрисдикції». Який у середині 2000-х років вже був «єпископом» у «патріарха Мойсея» (Олега Кулика), звідки пішов до зборища самозванців під назвою «Українська Православна Церква в Америці» (у якій гуртувалися ті, хто розсварився з Олегом Куликом).

Побував він і в УАПЦ, і в УПЦ КП, де очікував і добивався, щоби бути єпископом (бо його раніше отримане від самозванців звання не могло бути визнане!) - але через численні скандали, що шлейфом тягнуться через його життя, замість бажаного начальницького положення отримував догани та виключення.

І ось тепер свято на честь великомучениці Варвари у Володимирському соборі ОСКВЕРНЮЄТЬСЯ дійством «наречення» і «хіротонії» цього бродячого беззаконника.

Навіть в оточенні Почесного Патріарха соромляться того, що відбувається - ані повідомлень, ані фотографій офіційно не було поширено.

АНАКСІОС! Не достойний!

P.S. Нагадую, що Священний Синод ПЦУ (Журнал №30 засідання від 24.06.19) ухвалив: «Визначити, що прийняття кліриками рукоположення у єпископський сан без обрання Священним Синодом Православної Церкви України є підставою для категоричної відмови у задоволенні їхніх можливих у майбутньому прохань бути прийнятими до складу єпископату Православної Церкви України.»