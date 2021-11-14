Дієтична картопля. Українські науковці вивели сорти незвичних кольорів (фото)

Для дієтичного харчування та підвищення імунітету – «Солоха» з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним

Два сорти картоплі для дієтичного харчування та підвищення імунітету вивели в Інституті картоплярства Національної академії аграрних наук України – «Солоха», з синьо-фіолетовим кольором м'якоті, та «Хортиця» – з червоним. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор Інституту, кандидат сільськогосподарських наук Микола Фурдига. За словами науковця, у «Солосі» та «Хортиці» вітаміну С міститься, як у болгарському перці (№2 у світі за вмістом цього вітаміну після шипшини) та капусті броколі. Микола Фурдига також пояснив, чому бульба має такі незвичні кольори.

«Це завдяки деяким диким видам картоплі, яким притаманний подібний колір м'якоті. Вони ростуть у Чилі, Перу, Болівії, їх у їжу не вживають – це фактично бур'ян. Але ці види дуже стійкі до шкідників, хвороб. Ми використовували їхні гени в процесі селекції для підвищення імунітету, стійкості (наш інститут, до речі, є власником генетичного банку картоплі, що налічує 3016 різних зразків), от і з'явилися такі кольори», – сказав науковець.

Крім того, Микола Фурдига запевнив, що під час виведення нових сортів не застосовували генну модифікацію, їх створили завдяки класичним методам селекції.

Раніше науковець пояснив, як вберегти свій урожай картоплі від раку і чи шкідлива вражена бульба для людини.